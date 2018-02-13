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    Изгнав Саакашвили, власть расчистила дорогу оппозиционерам - эксперт

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (884)

    (обновлено: )62830
    Добровольно выпроваживать из страны человека, который, по словам генпрокурора, угрожает ее территориальной целостности, сомнительно с правовой точки зрения. Об этом в эфире "ГС" заявил политтехнолог Ярослав Макитра.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Михаил Саакашвили в понедельник, 12 февраля, неожиданно оказался в Польше. Лидера "Руха новых сил" во время обеда в ресторане в центре Киева задержали сотрудники подразделения Госпогранслужбы Украины, по запросу Госмиграционной службы. Вскоре экс-губернатор Одесской области обнаружился в Польше, куда его отправили чартером. Он уже заявил, что украинская власть его похитила, но ничто не помешает ему продолжить борьбу с олигархами.

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    Как случилось, что Саакашвили выслали в Польшу, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Ярослав Макитра.

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    "Если генпрокурор озвучивает, что этот человек угрожает территориальной целостности, работает на агентов ФСБ, то почему мы его добровольно выпроваживаем из страны? Здесь с правовой точки зрения — много вопросов… С политической точки зрения, таким поступком расчищается дорога многим украинским оппозиционерам, для которых Саакашвили был во многом неудобным и конфликтным сам по себе. А так, бороться за права политически репрессированного, который находится где-то далеко, будет гораздо легче многим украинским политикам", — пояснил Макитра.

    Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.

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