Появилась "пикантная" деталь выдворения Саакашвили из Украины

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко. Об этом заявило народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Facebook Игоря Луценко Комментарий Игоря Луценко о выдворении Михаила Саакашвли

Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента произошли столкновения между его сторонниками и силовиками.

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Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.