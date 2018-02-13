Саакашвили выдворили накануне важного заседания суда по Майдану

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Расследования в отношении экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили будет продолжено, несмотря на его выдворение из Украины, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствам в отношении Саакашвили не закрыты, они будут продолжены.

На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, учитывая что их фигурант уже находится за пределами Украины, пресс-секретарь Юрия Луценко отметила, что вскоре ГПУ "определится с решением этой проблемы".

По данным УНИАН, во вторник, 13 февраля, Саакашвили должны были допросить в качестве свидетеля обвинения по делу об убийстве 48 участников Майдана в Киеве 20 февраля 2014 года. Он должен был опровергнуть заявления защитников экс-"беркутовцев" о том, что в этот день в центре столицы якобы действовали "грузинские снайперы", которые убивали как правоохранителей, так и участников Евромайдана.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.