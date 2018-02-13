Банковая отреагировала на заявление о "самолете Порошенко" для Саакашвили

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Информация о том, что чартерный самолет, на котором экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу, принадлежит оффшорной компании, близкой к президенту Петру Порошенко, не отвечает действительности. Об этом заявил заведующий отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

Ранее нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что чартерный самолет, на котором Саакашвили отправили в Польшу, принадлежит оффшорной компании, связанной Порошенко.

Читайте также: Заокеанский вояж Тимошенко: первые неутешительные выводы

"Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Этот самолет настолько же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии — от своей Родины", — написал Горкавенко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

Читайте также: Аграрные мечты семьи Порошенко

Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.