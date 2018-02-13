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    Банковая отреагировала на заявление о "самолете Порошенко" для Саакашвили

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (884)

    (обновлено: )43703
    Заведующий отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко назвал информацию, распространенную нардепом Игорем Луценко, примитивным фейком.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе. Архивное фото
    Фото пресс-службы президента Украины

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Информация о том, что чартерный самолет, на котором экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу, принадлежит оффшорной компании, близкой к президенту Петру Порошенко, не отвечает действительности. Об этом заявил заведующий отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко. 

    Саакашвили в Варшаве
    Скриншот видео
    Появилось первое видео Саакашвили в Польше

    Ранее нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что чартерный самолет, на котором Саакашвили отправили в Польшу, принадлежит оффшорной компании, связанной Порошенко.

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    "Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Этот самолет настолько же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии — от своей Родины", — написал Горкавенко на своей странице в Facebook.

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.

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