Полиция подтвердила задержание сторонника Саакашвили под АП

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Около 200 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины дежурят в центре Киева в связи с митингом сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержан один человек, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Сторонники Саакашвили, которого выдворили в понедельник из Украины, проводят митинг у здания Администрации президента страны. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки.

"Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы… За нарушение общественного порядка к управлению полиции доставили одного активного участника мероприятия, где на него составят административный протокол", — говорится в сообщении.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.