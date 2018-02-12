наверх
12.02.201823:54
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция подтвердила задержание сторонника Саакашвили под АП

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (879)

    (обновлено: )97
    По данным правоохранителей, за нарушение общественного порядка к управлению полиции доставили одного активного участника мероприятия, где на него составят административный протокол.
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Около 200 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины дежурят в центре Киева в связи с митингом сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержан один человек, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Выдворение Саакашвили. Появились первые кадры митинга под АП

    Сторонники Саакашвили, которого выдворили в понедельник из Украины, проводят митинг у здания Администрации президента страны. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки.

    "Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы… За нарушение общественного порядка к управлению полиции доставили одного активного участника мероприятия, где на него составят административный протокол", — говорится в сообщении.

    Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ