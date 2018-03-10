К газовому кризису привела разбалансированность во власти, поскольку разные финансово-промышленные группы влияют на различные процессы в стране, но не координируют действия между собой, полагает политтехнолог.
Добровольно выпроваживать из страны человека, который, по словам генпрокурора, угрожает ее территориальной целостности, сомнительно с правовой точки зрения. Об этом в эфире "ГС" заявил политтехнолог Ярослав Макитра.
Власти не могут признать, что так называемое повышение соцстандартов привело к росту курса и увеличению цен, в частности на горючее, что также отразится на ценах на услуги и на стоимости товаров в магазинах, подчеркнул политтехнолог Ярослав Макитра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Добровольно выпроваживать из страны человека, который, по словам генпрокурора, угрожает ее территориальной целостности, сомнительно с правовой точки зрения. Об этом в эфире "ГС" заявил политтехнолог Ярослав Макитра.
К газовому кризису привела разбалансированность во власти, поскольку разные финансово-промышленные группы влияют на различные процессы в стране, но не координируют действия между собой, полагает политтехнолог.