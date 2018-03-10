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    Ярослав Макитра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
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    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Энергонезависимостью в Украине и не пахнет - Макитра
    14:33 05.03.2018
    892Дело - труба! В Украине кризис с газом
    К газовому кризису привела разбалансированность во власти, поскольку разные финансово-промышленные группы влияют на различные процессы в стране, но не координируют действия между собой, полагает политтехнолог.
    Ярослав Макитра
    Отсутствие Саакашвили делает жизнь Порошенко спокойнее – Макитра
    15:56 19.02.2018
    190Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Несмотря на то, что палаточный городок под ВР превратился в банальное блокирование улицы без понятной цели, он останется, пока это будет выгодно власти, полагает политический эксперт.
    Михаил Саакашвили
    Изгнав Саакашвили, власть расчистила дорогу оппозиционерам - эксперт
    05:54 13.02.2018
    1025Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Добровольно выпроваживать из страны человека, который, по словам генпрокурора, угрожает ее территориальной целостности, сомнительно с правовой точки зрения. Об этом в эфире "ГС" заявил политтехнолог Ярослав Макитра.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выполнение "Минска" вредит Порошенко – политтехнолог
    02:42 13.02.2018
    390Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что попытки вносить в законодательство изменения, предусмотренные минским протоколом, вряд ли бы помогли президенту победить на следующих выборах.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Что депутатам делать на завтраке у Трампа? Мнение эксперта
    19:16 09.02.2018
    1161
    Поездка народных депутатов во время сессии ВР на молитвенный завтрак в США - минус для всего политикума Украины, полагает политтехнолог.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Макитра: Порошенко не переломит негативное отношение общества к власти
    08:03 29.01.2018
    586Политический кризис: страна в тупике
    Политолог Ярослав Макитра допускает, что от президента может и не быть практических конкретных шагов, а много пиара и слов в ходе его предвыборной кампании.
    Пункт обмена валют. Рост гривны
    Эксперт объяснил, почему власть не признает влияние пенсий на курс гривны
    02:59 23.01.2018
    1064Курс гривны летит в пропасть
    Власти не могут признать, что так называемое повышение соцстандартов привело к росту курса и увеличению цен, в частности на горючее, что также отразится на ценах на услуги и на стоимости товаров в магазинах, подчеркнул политтехнолог Ярослав Макитра.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Гонтарева сознательно не станет "девочкой для битья" — Макитра
    13:55 22.12.2017
    439Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Как только в Раде придут к компромиссу по кандидатуре на пост главы НБУ, она будет назначена даже без отчета Гонтаревой, считает политический эксперт.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Макитра: неверно судить Колмогорова по законам мирного времени
    13:18 07.11.2017
    368
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил: вместо того, чтобы пиариться, политикам стоит разобраться, кто виноват, что пограничник Колмогоров оказался в тюрьме.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко не распустит Раду, потому что у него есть интерес - Макитра
    07:06 25.10.2017
    781
    В эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Ярослав Макитра отметил, что оснований для повышения рейтинга президента и его партии — нет.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Реформы уже вызывают у граждан страх - политолог
    11:32 17.10.2017
    1004Медреформа или медицинский геноцид?
    Поддержка в медицине накладывается на политическую составляющую, и суммарно это дает возможность влиять на законодательство, заявил политолог Ярослав Макитра.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Решение ВР по российским артистам не помешает гастролям - политолог
    13:12 22.09.2017
    703Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Конструктивную критику ограничения гастролеров из России назовут "рукой Москвы", чем отобьют всякое желание бороться со справедливостью, считает политолог Ярослав Макитра.
    День Государственного Флага Украины 2017
    Макитра: из-за разочарования во власти украинцы уже и в НАТО не хотят
    17:43 26.08.2017
    2416День Независимости и взрыв в центре Киева
    Среди многочисленных опросов, проведенных ко Дню независимости Украины, есть серьезные исследования, а есть много цифр, которые вызывают сомнения, говорит политолог Ярослав Макитра.
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Эксперт: присутствие иностранных военных на параде - не благо для Украины
    02:21 25.08.2017
    1133День Независимости и взрыв в центре Киева
    Комментируя проведение парада на День Независимости, политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что в нынешней ситуации в стране укрепление боевого духа солдат — необходимо.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили спрогнозировал начало зоны конфликтов в Украине - Макитра
    08:34 16.08.2017
    3690"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам политического эксперта Ярослава Макитры, конфликт экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и главы МИД Павла Климкина станет началом череды обвинений в украинском политикуме.
    Политолог Алексей Якубин
    Дело Дейдея и арест АТОшника в Италии. Мнение Якубина
    13:36 04.07.2017
    788Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Комитет ВРУ не дал согласие на лишение депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея, а украинские дипломаты взяли под особый контроль дело арестованного в Италии Виталия Маркива.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Политтехнолог: Порошенко не заинтересован в проведении выборов. Любых
    11:49 03.07.2017
    975
    Политтехнолог Ярослав Макитра заявил в эфире "ГС", что можно найти много заявлений Петра Порошенко, где он говорит об одном и даже стучит по столу рукой, но со временем все происходило наоборот.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Заседания ВР превратились в трагикомедию - эксперт
    22:30 15.05.2017
    1016
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" назвал ситуацию с систематической неявкой народных избранников на заседания Верховной Рады позорной и недопустимой.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Сокращение количества комитетов Рады - это балаган - Макитра
    10:40 21.04.2017
    168
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.
    Надежда Савченко
    Новая партия Савченко. Все шансы давно упущены - Макитра
    19:28 14.04.2017
    889
    По мнению политического эксперта Ярослава Макитры, новая партия Надежды Савченко имеет шанс стать успешной только в случае слияния с каким-то более крупным проектом.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Что депутатам делать на завтраке у Трампа? Мнение эксперта
    19:16 09.02.2018
    1161
    Поездка народных депутатов во время сессии ВР на молитвенный завтрак в США - минус для всего политикума Украины, полагает политтехнолог.
    Михаил Саакашвили
    Изгнав Саакашвили, власть расчистила дорогу оппозиционерам - эксперт
    05:54 13.02.2018
    1025
    Добровольно выпроваживать из страны человека, который, по словам генпрокурора, угрожает ее территориальной целостности, сомнительно с правовой точки зрения. Об этом в эфире "ГС" заявил политтехнолог Ярослав Макитра.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Энергонезависимостью в Украине и не пахнет - Макитра
    14:33 05.03.2018
    892
    К газовому кризису привела разбалансированность во власти, поскольку разные финансово-промышленные группы влияют на различные процессы в стране, но не координируют действия между собой, полагает политтехнолог.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выполнение "Минска" вредит Порошенко – политтехнолог
    02:42 13.02.2018
    390
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что попытки вносить в законодательство изменения, предусмотренные минским протоколом, вряд ли бы помогли президенту победить на следующих выборах.
    Ярослав Макитра
    Отсутствие Саакашвили делает жизнь Порошенко спокойнее – Макитра
    15:56 19.02.2018
    190
    Несмотря на то, что палаточный городок под ВР превратился в банальное блокирование улицы без понятной цели, он останется, пока это будет выгодно власти, полагает политический эксперт.
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