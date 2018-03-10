Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский пояснил, что отсутствует глава НБУ и глобальная стратегия в развитии денежной единицы, в связи с чем НБУ, по большому счету, выполняет техническую функцию.
Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что "ПриватБанку" нужно делать упор на обслуживании физических лиц, а "Ощадбанку" - на юридических.
Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что российские банки блокируют не для понижения цены, потому как к потенциальным собственникам слишком много требований, и банки и так недорого стоят.
Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что НАБУ ведет себя так смело, потому что имеет покровителей на Западе, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что обыски в НБУ связаны с рефинансированием.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что в рамках экономики российские банки выполняют все нормативы, которые предъявляет к ним НБУ.
Политолог Алексей Якубин в эфире ГС заявил, что Гонтареву сделают виноватой за проблемы с экономикой, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что отставка главы НБУ на экономике страны не отразится.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".