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    Игорь Полховский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
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    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    НБУ занимается обслугой Кабмина, а не контролем гривны — Полховский
    14:17 12.01.2018
    366Курс гривны летит в пропасть
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский пояснил, что отсутствует глава НБУ и глобальная стратегия в развитии денежной единицы, в связи с чем НБУ, по большому счету, выполняет техническую функцию.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Эксперт объяснил стремительное падение гривны
    16:59 11.01.2018
    1424Курс гривны летит в пропасть
    Экономист Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что каждый год в декабре в Украине начинаются жесточайшие колебания курса, однако государство ничего не делает, чтобы их минимизировать.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Это не конец. Сколько банков выведет с рынка оценка их устойчивости?
    08:53 29.12.2017
    160Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский подчеркнул, что введение Национальным банком Украины оценки устойчивости финучреждений - плюс для их клиентов.
    Национальный банк Украины
    Любой глава НБУ лучше, чем никакого – Полховский
    16:12 24.12.2017
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    Назначение главы НБУ произойдет с нарушением норм, в связи с тем, что Гонтарева не станет отчитываться в парламенте, подчеркнул экономист.
    ПриватБанк
    От "ПриватБанка" требуют досрочного погашения долгов. Что дальше?
    08:58 08.11.2017
    6020Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    НБУ планирует вывести еще десять банков, которые не смогли докапитализироваться, но это не должно повлиять на рынок в целом, считает эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Гривны, купюры
    Хозяйке на заметку. Владельцу фальшивых купюр не позавидуешь
    08:29 18.10.2017
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    Украинское законодательство не предусматривает защиту для тех, кто оказался обманутым и принес поддельную валюту в обменный пункт или банк, заявил экономист Игорь Полховский.
    Доллары и гривны
    Эксперт о мониторинге банками средств своего клиента
    09:51 12.10.2017
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    Недостаточная общая ответственность перед законодательством вынудила ввести правила по предоставлению данных о происхождении средств, считает экономист Игорь Полховский.
    Представительство МВФ в Украине
    Власти "съели" миллиард МВФ, но обязательства не выполнили - эксперт
    01:52 13.09.2017
    1528Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Игорь Полховский заявил, что МВФ нужны гарантии, что новый транш не будет потрачен Украиной без выполнения взятых на себя обязательств.
    Гривна и доллары
    Депозиты не покрывают инфляцию, и это трагедия - экономист
    17:19 04.08.2017
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    Инфляция в Украине останется в нынешней динамике из-за того, что монополисты пытаются восстановить доходность, которая у них была до кризиса, считает заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    "Ощадбанк" и "ПриватБанк" ведут друг друга к самоуничтожению - Полховский
    02:32 22.04.2017
    3199Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что "ПриватБанку" нужно делать упор на обслуживании физических лиц, а "Ощадбанку" - на юридических.
    Игорь Полховский. Архивное фото
    Полховский: $1 млрд транша МВФ - ничто для Украины
    02:50 08.04.2017
    896Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Возобновление кредитования подтверждает, что Украина правильно движется по пути, обрисованном всемирным сообществом. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Российские банки в Украине сложно даже отдать бесплатно - Полховский
    20:55 06.04.2017
    648Уход российских банков из Украины
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что российские банки блокируют не для понижения цены, потому как к потенциальным собственникам слишком много требований, и банки и так недорого стоят.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    После транша МВФ. Чего не ждать в Украине?
    13:02 04.04.2017
    1750Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Заслуженный экономист Украины Игорь Полховский считает, что после выделения четвертого транша МВФ, к сожалению, других инвесторов в Украине ждать не приходится из-за внутренних проблем страны.
    Национальный банк Украины
    Что НАБУ на самом деле ищет в Нацбанке? Опрос экспертов
    15:29 30.03.2017
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    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что НАБУ ведет себя так смело, потому что имеет покровителей на Западе, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что обыски в НБУ связаны с рефинансированием.
    Банкомат ПриватБанка
    Крымчане подали больше 150 исков к "ПриватБанку" - Полховский
    03:58 24.03.2017
    593Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" рассказал, что после событий в Крыму в 2014 году часть банков признали право местных вкладчиков и начали выплату депозитов.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Закрытием банков РФ Украина ударит по своей экономике - эксперт
    09:31 14.03.2017
    1142Уход российских банков из Украины
    В продолжение темы своеобразных строительных работ, которые начали активисты в центре Киева, в понедельник, 13 марта, несколько сотен людей решили заложить бетонными блоками вход в офис "Сбербанка".
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    У НБУ нет правовых инструментов остановить работу российских банков - эксперт
    21:40 13.03.2017
    598Уход российских банков из Украины
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что в рамках экономики российские банки выполняют все нормативы, которые предъявляет к ним НБУ.
    Алексей Якубин
    Уйдет ли Гонтарева? Опрос экспертов
    18:35 03.03.2017
    486Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Политолог Алексей Якубин в эфире ГС заявил, что Гонтареву сделают виноватой за проблемы с экономикой, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что отставка главы НБУ на экономике страны не отразится.
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский
    Либерализация для бизнеса от НБУ: эксперт спрогнозировал курс доллара
    13:19 23.02.2017
    1050Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономист Игорь Полховский заявил, что валютная либерализация НБУ проведена для того, чтобы стимулировать и улучшить правила работы различных аукционов и бирж.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Полховский о крайне низком уровне кредитования малого и среднего бизнеса
    18:55 16.02.2017
    115Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире ГС заявил, что для развития малого и среднего бизнеса власти должны понять их важность для рынка.
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