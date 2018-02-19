Отсутствие Саакашвили делает жизнь Порошенко спокойнее – Макитра

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Накануне неподалеку палаточного городка задержали мужчину с пистолетом со спиленным номером и серией.

А на другом фильтрационном пункте задержали двух мужчин и одну женщину. У одного мужчины изъяли нож, у другого — телескопическую палку, у женщины — газовый баллончик и пиротехнику. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Как эти задержания скажутся на имидже палаточного городка, и каковы вообще его перспективы после выдворения Михеила Саакашвили, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Саакашвілі вже за межами України. Чи варто чекати, що наметове містечко намагатимуться розігнати?

— Якщо розібратись, в цьому наметовому містечку, що там відбувається, то значна його частина не була взагалі під контролем Мехеїла Саакашвілі, зокрема, ці палатки, які перебувають безпосередньо на вулиці Грушевського, пан Семенченко неодноразово заявляв, що це його люди, його команда, навряд чи можна сказати, що він підконтрольний повністю Саакашвілі. Таке маленьке уточнення. Але що стосується долі наметового містечка, для того, щоб воно існувало, принаймні, в тому вигляді, в якому, в якому воно було, потрібні, як мінімум, дві причини – це політична, щоб це їхнє перебування там давало можливість впливати на якісь процеси і було комусь вигідно, і друга – це самі ресурси, які за цим наметовим містечком можуть існувати. Враховуючи той факт, які події, що зараз відбуваються, зокрема, і депортація Саакашвілі, і певні, справді, речі, які там знаходять і підозри якісь щодо тих людей, які там знаходяться, справді, все йде до того, що це наметове містечко може бути знесене, і складно уявити, щоб багато киян, тисячі вийшли на захист цього наметового містечка, яке, в принципі, якщо й мало на якомусь етапі якусь політичну логіку, зараз переросло просто в банальне блокування вулиці без зрозумілого кінця і без зрозумілої мети. Тому що, очевидно, акція, сама ця подія затягнулась і, справді, якось потрібно закінчувати і якось виходити з тієї ситуації.

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Що буде з самими акціями протесту? З одного боку, на 18 лютого анонсована така акція протесту, з іншого боку, ми розуміємо, що немає конкретного лідера в цієї акції? У ЗМІ з’явилася інформація, що нібито опозиційні політики зустрічались цього тижня і намагались домовитись якусь про об’єднану діяльність.

— Більше того, є заява цілої низки політичних сил самих рейтингових, по суті в опозиційному таборі, в так званому демократичному опозиційному таборі щодо повернення Саакашвілі, неприпустимості репресій щодо нього з боку влади. Тут важлива така річ, що сам по собі Саакашвілі якраз і був тим, хто мало міг зібрати людей на акції протесту. Акції протесту були масштабніші тоді, коли він перебував у в’язниці. А тепер перебування його за кордоном воно, з одного боку, дещо, скажімо так, створює комфортніше життя політичне самому президенту, оскільки немає різкого критика президента, але, в той же час, зачистили фактично поле для опозиціонерів, для певних домовленостей, для можливих домовленостей. Тому що фактор Саакашвілі, сам по собі Саакашвілі не стимулював до об’єднання опозиційних сил, а от зараз, в теперішній ситуації є хороша, скажімо, тема подразника і авторитарного досить такого політика, який міг перешкоджати навіть таким об’єднанням, намагаючись брати всю ініціативу на себе. Тому ці акції протесту… побачимо, що буде цього тижня, але якщо, справді, ці партії, які зробили цю заяву на його підтримку, зможуть, включаться в акцію і зможуть мобілізуватись, акції можуть бути масштабніші. Але тут потрібно також зрозуміти, що в короткостроковій перспективі навряд чи можна очікувати серйозних, потужних дуже акцій протесту, які могли б призвести до зміни влади, але, в той же час всі ці речі негативно впливають безпосередньо на рейтинг влади, і все це, так чи інакше, відіб’ється безпосередньо негативно у самій виборчій кампанії президентській і парламентській.

Найбільш активні протестні акції у нас відбувались восени та взимку. Чи варто очікувати, що навесні та влітку взагалі можлива активна протестна діяльність?

— Тут є певна логіка, звичайно, закінчення фактично сезону свого роду. Тут я не думаю, що дуже важлива є прив’язка до конкретної пори року, можливо, що хіба що, справді, влітку це складніше десь через сезон відпусток, зокрема, в Києві, але в інших регіонах також є питання, де набагато менша кількість людей мігрує з міста. Тому, я не думаю, що аж надто важлива є прив’язка безпосередньо до пори року. Можуть акції протесту відбутись в будь-який період. Тут же важливо не кількість людей рахувати, знаєте, порівнювати сьогоднішні дні з минулим Майданом, і кожен раз рахувати: зараз менше, тоді було більше. Тут питання не в кількості безпосередньо, а в якості, активності тих, хто може вийти на такі акції протесту і плану дій, який в них є. Для того щоб змінити ситуації не обов’язково це має бути мільйон, два мільйони людей. Тому тут може бути абсолютно відмінний сценарій в плані таких деталей, ніж це було декілька років тому.

Напомним, Саакашвили представляет для Украины серьезную опасность, поскольку его воспринимают как проевропейского политика, а значит, его критика на власть в виде Порошенко повредит общенациональным интересам Украины, считает эксперт Ярослав Павловский.