В МИДе рассказали, где находится выдворенный Саакашвили

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины, находится в Мюнхене, сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Спросите у него — он здесь. Он здесь с кем-то встречается, мне об этом сказали мои немецкие коллеги", — заявил Климкин в ответ на вопрос о ситуации с Саакашвили. Слова министра приводит агентство УНИАН.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.