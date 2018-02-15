Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 14 февраля, власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили удостоверение личности, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал отменить блокаду Донбасса. Помимо этого бывший ученик открыл стрельбу в американской школе, в результате инцидента 17 человек погибли и около 20 получили ранения. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Задержание Труханова и его зама

В среду, 14 февраля, сотрудники НАБУ задержали мэра Одессы Геннадия Труханова. Также о подозрении сообщено трем чиновникам мэрии: заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности горсовета. Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме нанесения убытков местному бюджету Одессы.

Саакашвили получил в Нидерландах паспорт

Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности. Об политик сообщил на своей странице в Facebook. Документ, выданный Саакашвили, дает право на проживание и работу в Европейском Союзе. В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину.

Сайдик призвал отменить блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что сторонам конфликта в Донбассе следует проявить политическую волю и отменить запрет на торговлю через линию соприкосновения в Донбассе и введение внешнего управления для предприятий, находящихся под юрисдикцией Киева. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что решение о блокаде нанесло значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса.

На консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины"

Радикальные активисты вывесили на здании консульства Польши в Киеве плакат с перечислением преступлений, совершенных, по их мнению, поляками по отношению к украинцам. На плакате изображены оба государства, выкрашенные в цвета своих флагов. Из Польши в Украину через границу ведут стрелки с надписями: "оккупация", "колонизация", "пацификация", "операция "Висла"", "репрессии" и "концлагеря".

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Во Львове в отделение "Сбербанка" бросили "коктейль Молотова"

В среду утром во Львове произошел пожар в отделении "Сбербанка". По словам очевидцев происшествия, двое неизвестных — мужчина и женщина в красном плаще, — разбив стекло, бросили зажигательную смесь вовнутрь, отчего возник пожар, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Facebook.

Скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину"

Известный украинский шоумен, писатель и певец Антон (Антин) Мухарский вынужденно выехал из Украины из-за ситуации с бывшей женой телеведущей Снежаной Егоровой и выплатой алиментов. Свою позицию скандальный артист изложил на своей странице в Facebook. Мухарский утверждает, что он находится в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попросит политического убежища.

Бойня в американской школе

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

Российские пограничники ликвидировали блокпосты на границе с Крымом

Российские пограничники ликвидируют блокпосты на границе с Крымом, сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока. Он отметил, что снимают те блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

День 14 февраля, безусловно, известен, прежде всего, как День святого Валентина или День всех влюбленных. Однако, растет число людей, которые знают еще об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. К тому же 14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика.