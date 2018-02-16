Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена

Саакашвили был в немецком аэропорту утром в пятницу. Он сообщил журналистам, что едет из столицы Нидерландов Амстердама в столицу Бельгии Брюссель.

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В понедельник, 12 февраля, пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

Примечательно, что президент Украины Петр Порошенко 16-17 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, он примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.