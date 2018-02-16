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    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (931)

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    Журналисты одного из украинских телеканалов заметили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, выдворенного из Украины в Польшу, в аэропорту немецкого Мюнхена. Никто из охранников его там не сопровождал.
    ТСН

    Саакашвили был в немецком аэропорту утром в пятницу. Он сообщил журналистам, что едет из столицы Нидерландов Амстердама в столицу Бельгии Брюссель.

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    В понедельник, 12 февраля, пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

    Примечательно, что президент Украины Петр Порошенко 16-17 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, он примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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