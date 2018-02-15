Мировые темы: бойня и коррупция в США, испуг Польши перед Саакашвили

РИА Новости Украина

Семнадцать погибших в "ужаснейшей" стрельбе в школе США

Передовицы многих зарубежных изданий посвящены в четверг стрельбе в американской школе в городе Паркленд, жертвами которой стали 17 человек, еще более 10 находятся в больницах. По данным полиции, стрельбу строил 19-летний Николас Круз, которого ранее исключили из учебного заведения из-за дисциплины. В результате происшествия он также пострадал, но впоследствии был выписан из больницы и сейчас находится под стражей.

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Как отмечают СМИ, для "ужасной стрельбы", как назвал ее президент США Дональд Трамп, злоумышленник использовал винтовку AR-15 с большим боезапасом. Как рассказывают очевидцы, незадолго до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы. Сенатор Билл Нельсон сообщил, что Круз включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов, при этом сам носил противогаз. Бывшие одноклассники и приятели Круза вспоминают, что сначала он был "милым парнем", а потом "внезапно изменился". Бывший школьный друг стрелка Дакота Матчлер сообщил газете Guardian, что молодой человек публиковал в социальных сетях изображения убитых животных и говорил про оружие и "цели на практике". Как подчеркивают издания, в прошлом году Паркленд был признан самым безопасным городом во Флориде. Как заметила газету Daily Telegraph, инцидент во Флориде стал 18-м происшествием со стрельбой в школах США с начала текущего года.

Скриншот CNN Стрельба в школе во Флориде

Зума ушел с поста президента ЮАР

Президент ЮАР Джейкоб Зума "подчинился давлению" и подал в отставку, пишут в четверг многие зарубежные СМИ. Как отмечает газета Guardian, это был "необычный день" для южноафриканской политики, который начался с задержания члена семьи бизнесменов, подозреваемого в связях с президентом, продолжился заявлениями правящего Африканского национального конгресса (АНК) о голосовании за вотум недоверия Зуме и уверениями самого президента, что он не уйдет с поста. В среду вечером в обращении к нации президент заявил, что не согласен с решением партии, которая ранее призвала его уйти, но покидает пост "немедленно".

"Это был унизительный конец Зумы, харизматического героя борьбы с апартеидом, который был заключен в тюрьму на Роббенэйланд с Нельсоном Манделой и был одним из командиров партии АНК по части разведки", — пишет New York Times. Как отмечает Wall Street Journal, Зума "завершил свой девятилетний срок на посту президента, который втянул партию Манделы в череду политических и финансовых кризисов и причинил значительный ущерб наиболее развитой экономике Африки".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума. Архивное фото

По мнению New York Times, изначально президентство Зумы внушило надежду миллионам граждан страны, но "запятнанный многочисленными обвинениями в неправомерных действиях, он стал символизировать коррупцию, которая расцвела во время его пребывания на посту". "Теперь он оставляет Южную Африку с разочарованным электоратом, слабой экономикой и подпорченным образом перед лицом остального" континентом.

Как отмечает Financial Times, следующим президентом, скорее всего, изберут в парламенте в четверг вице-президента ЮАР Сирила Рамапоса, "бывшего активиста в борьбе с апартеидом, ставшего впоследствии одним из самых богатых чернокожих бизнесменов".

Министра США обвинили в растрате госсредств

Американские СМИ обращают внимание на доклад ревизионного управления министерства по делам ветеранов США, согласно которому министр Дэвид Шулкин виновен в нецелевом расходовании средств налогоплательщиков.

"Доклад, опубликованный в среду, обнаружил "серьезные нарушения" в десятидневной бизнес-поездке министра в Европу, которая стоила 122 тысяч долларов… Согласно докладу, министр ездил в Данию и Лондон, чтобы провести встречи по поводу медпомощи для ветеранов, в сопровождении жены, шести человек спецохраны, но почти половину своего времени провел, посещая замки и другие туристические достопримечательности", — пишет New York Times.

Кроме того, по результатам аудита проверяющие пришли к выводу, что Шулкин оплатил за счет государственных средств перелеты своей супруги. "Шулкин — один из пяти нынешних и бывших сотрудников кабинета (президента США Дональда) Трампа, в отношении которых инспекторы управления проводят расследование в связи с тратами во время поездки", — отмечает Washington Post. СМИ напоминают, что в сентябре именно из-за этого вынужден был подать в отставку министр здравоохранения Томас Прайс. Шулкин и другие члены кабине заявляли, что их поездки совершались с одобрения ревизионного управления.

Переполох на Олимпиаде из-за двойника лидера КНДР

Несколько западных СМИ упоминают в четверг об инциденте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Во время матча по хоккею между объединенной женской хоккейной командой Южной Кореи и КНДР на поле появился человек, очень похожий на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. На поверку, как отмечает Washington Post, им оказался австралиец, проживающий в Гонконге. Сам себя он называет "Говардом".

Двойник северокорейского лидера поприветствовал девушек из команды черлидеров КНДР, после чего его достаточно быстро выпроводили из спортивного зала. Как отмечают газеты, ранее он уже появлялся на открытии Олимпиады вместе с двойником американского президента Дональда Трампа. Тогда "высокопоставленных гостей" также "вежливо попросили" уйти. Газета Guardian напоминает, что в КНДР действия любого человека, изображающего членов семьи Ким Чен Ына, могут посчитать кощунственным. "Однако появление Говарда было настолько зрелищным, что и черлидеры из КНДР тоже сдержанно посмеялись", — пишет газета Guardian. "Это показывает, что в конце концов мы все люди. И не важно, из Южной Кореи ты или из Северной, немного юмора и политической сатиры нужно всегда", — считает сам "виновник торжества".

Роль Запада в вопросах Крыма

Крупные международные кризисы — Крым и Украина, Сирия и соглашение по ядерной программе Ирана — неотделимы друг от друга, пишут Михаэль Вольфзон и Бастиан Маттео Шанна для Handelsblatt.

"Наконец-то на Ближнем Востоке все как раньше! Внутриисламские убийства, вызванные арабскими революциями в 2011 году, а теперь и событиями в Сирии, которые только там стоили жизни 700 тысячам человек, скоро окончатся, и вновь Израиль будет заклеймен как старый-новый агрессор", — говорится в материале. Авторы напоминают, что Израиль предупреждал о возможных последствиях «арабской весны» и никогда не отрицал того, что предпочитает стабильный режим.

Израиль уже давно требует установления 40 километровой демилитаризованной зоны вдоль сирийской границы. Некоторые считают, что Израиль ее в скором времени отвоюет и оккупирует. <…> Хотите вы или нет, но в данной ситуации очень важна и роль России. Путин — к сожалению, лучший стратег, чем большинство западных политиков, и он не заинтересован в усилении радикальных исламских сил, но и сдерживать войска Асада от стрельбы по израильским истребителям он не будет. В расширении влияния Ирана вплоть до Бейрута Запад тоже не может быть заинтересован.

Поэтому чемпионы мира по внешнеполитическому негодованию в Берлине вместо выражения «обеспокоенности» и призывов должны активнее принимать участие в окончании сирийского конфликта — не в последнюю очередь из-за сотен тысяч сирийцев, которые теперь называют Германию своей родиной, и так часто упоминаемых интересов государства в отношении Израиля.

При этом не обойтись без объединения четырех международных кризисов последних лет: Крым и Украина, Сирия и соглашение по ядерной программе Ирана. Для того чтобы предотвратить следующие волны беженцев с Ближнего востока, несмотря на свои противоположные заявления, Запад должен будет признать аннексию Путиным Крыма и восточной Украины. Для того чтобы усложнить возможность осуществления следующих авантюр Тегерана, санкции против Ирана снова должны быть ужесточены; администрация Трампа и так уже к этому склоняется. Страны Персидского залива, безусловно, это поддержат. Тогда Тегеран расторгнет соглашение по ядерной программе.

Саакашвили для Польши опасен

Эксперт по безопасности, глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, может втянуть Варшаву в конфликт.

"В Польше он наверняка займется созданием центра, занимающегося поддержкой тех политических сил на Украине, которые считают его авторитетом. Для Варшавы это очень опасно. Саакашвили выступает представителем националистических сил, он втянет Польшу в борьбу с олигархами на их стороне. Что здесь самое опасное? Он может привлечь к этому процессу находящихся на нашей территории украинцев (а их здесь больше миллиона) и постараться создать некую политическую базу, чтобы воздействовать на Украину", — сказал эксперт в интервью изданию wPolityce.

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По его мнению, Саакашвили не будет просить у Польши политического убежища и из страны его высылать никто не будет. Скорее всего, он будет ездить по Европе.

"Но я опасаюсь, что он решит создать у нас «политический центр в изгнании», стремясь повлиять на грядущие выборы. Это очень опасно, поскольку таким образом Польша окажется в каком-то смысле противопоставлена правящему украинскому лагерю. Если на Украине начнется серьезный кризис, то Польша станет участницей этого политического конфликта", — отметил эксперт.