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    В центре Киева вывесили баннер с "зачеркнутым" Саакашвили

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (22)

    (обновлено: )46518
    Днем 18 февраля в центре Киева происходило сразу несколько разных многолюдных акций. Во время акции на Майдане Незалежности неизвестные вывесили баннер с надписью "Выбросили одного – выбросим и других"с зачеркнутым изображением Михаила Саакашвили.
    На Майдане вывесили баннер с зачеркнутым Саакашвили
    @UkrMediaNetwork

    На баннере также изображен одиозный мэр Одессы Геннадий Труханов и опальный нардеп Евгений Мураев, которого недавно видели в одном из фешенебельных отелей Москвы.

    На видео, которое появилось в сети, слышно, как лица, которые вывешивали баннер скандируют "Выбросим одного, выбросим и других" и видно, как они жгут файеры.

    На баннере заметно название организации "Традиция и порядок", которая называет себя консервативной партией Украины.

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