В центре Киева вывесили баннер с "зачеркнутым" Саакашвили

На баннере также изображен одиозный мэр Одессы Геннадий Труханов и опальный нардеп Евгений Мураев, которого недавно видели в одном из фешенебельных отелей Москвы.
На видео, которое появилось в сети, слышно, как лица, которые вывешивали баннер скандируют "Выбросим одного, выбросим и других" и видно, как они жгут файеры.
На баннере заметно название организации "Традиция и порядок", которая называет себя консервативной партией Украины.
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