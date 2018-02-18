В центре Киева вывесили баннер с "зачеркнутым" Саакашвили

На баннере также изображен одиозный мэр Одессы Геннадий Труханов и опальный нардеп Евгений Мураев, которого недавно видели в одном из фешенебельных отелей Москвы.

На видео, которое появилось в сети, слышно, как лица, которые вывешивали баннер скандируют "Выбросим одного, выбросим и других" и видно, как они жгут файеры.

На баннере заметно название организации "Традиция и порядок", которая называет себя консервативной партией Украины.

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