Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Черновцах сторонники Михаила Саакашвили сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.
Акция происходила на Центральной площади во время пикета активистов "Руха новых сил".
В Черновцах сторонники Михо сожгли чучело Порошенко
На мероприятии присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.
Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.
Напомним, в Киеве состоялся марш сторонников Михаила Саакашвили.