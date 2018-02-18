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    Общество

    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (936)

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    Активисты Черновцов во время мероприятий, которое проходило на Центральной площади, сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко.
    В Черновцах сторонники Михо сожгли чучело Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Черновцах сторонники Михаила Саакашвили сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

    Акция происходила на Центральной площади во время пикета активистов "Руха новых сил".

    УНИАН
    В Черновцах сторонники Михо сожгли чучело Порошенко

    На мероприятии присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.

    Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.

    Напомним, в Киеве состоялся марш сторонников Михаила Саакашвили.

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