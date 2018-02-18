Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Черновцах сторонники Михаила Саакашвили сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

Акция происходила на Центральной площади во время пикета активистов "Руха новых сил".

УНИАН В Черновцах сторонники Михо сожгли чучело Порошенко

На мероприятии присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.

Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.

Напомним, в Киеве состоялся марш сторонников Михаила Саакашвили.