Везде претензии к Порошенко. Сторонники Саакашвили провели акции в Одессе и Львове

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого выдворили из Украины, провели акции во Львове и Одессе, передает агентство УНИАН.

По данным агентства, во Львове состоялось вече в поддержку Саакашвили, участники акции выражали недовольство действиями президента Украины Петром Порошенко и требовали его отставки. "После нескольких выступлений общественных активистов начался сбор подписей среди присутствующих за импичмент президента Украины", — говорится в сообщении.

Агентство со ссылкой на полицию сообщает, что в акции во Львове приняли участие около 450 человек.

По данным СМИ, в Одессе сторонники Саакашвили провели акцию за отставку Порошенко и автомарш. "Сегодня около 300 человек собрались в центре города, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье. Собравшиеся пришли с плакатами: "Порошенко в отставку", "Требование №1 – отставка Порошенко", "Украина без коррупции", "Мы против коррупции, Одесса, вставай!", "Импичмент", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Киеве сторонники выдворенного из Украины политика прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где провели вече.