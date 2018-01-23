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    Эксперт объяснил, почему власть не признает влияние пенсий на курс гривны

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    Курс гривны летит в пропасть (57)

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    Власти не могут признать, что так называемое повышение соцстандартов привело к росту курса и увеличению цен, в частности на горючее, что также отразится на ценах на услуги и на стоимости товаров в магазинах, подчеркнул политтехнолог Ярослав Макитра.
    Пункт обмена валют. Рост гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. Он объяснил текущее снижение курса гривны сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие недели — месяцы.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: гривна падает из-за глупости правительства

    При этом ряд экспертов отмечают, что причиной инфляции стало выбрасывание правительством большой денежной массы на рынок. В частности, речь идет о выплатах увеличенных пенсий и возросших минимальных зарплат.

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    Признание властями, что повышение пенсий и зарплат – это фактор, который привел к резкому скачку нацвалюты, нивелирует заслугу Кабмина в повышении соцстандартов.

    Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политтехнолог Ярослав Макитра.

    "Задача любой власти в любой стране мира, вообще такой принцип политики — надо найти, объяснить, почему не удалось найти крайнего, только не себя, конечно, а кого-то другого. Какой тогда смысл был повышение пенсий, минимальных зарплат, когда сейчас надо признать, что эти действия привели к такому росту курса и увеличение цен, в частности, горючее, и очень быстро это отразится на всех остальных ценах на услугах и т.д., на товарах в магазинах. Конечно, признать такую ​​вещь — это нивелировать заслугу, которая подается как одна из главных в деятельности действующего, в частности, правительства", — считает Макитра.

    Ранее в НБУ заявили, что повышение минимальных зарплаты и пенсий ведет к росту цен. 

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