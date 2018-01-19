Удавка ЖКХ, высосанная из пальца. Есть ли выход?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Много ли в Украине людей, которые знают, что знаменитый подъем цены на газ НКРЭКУ в 2015 году до 7 188 гривен за тысячу кубов с подачи правительства Яценюка, юридически сомнителен? И знаете почему? Да потому что принимался на основе пустых бумажек, не облеченных никакой юридической силой.

В его основе – распоряжение Кабмина от 27 февраля 2015 г. №129-р "Об одобрении проекта Письма о намерениях Правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проекта Меморандума об экономической и финансовой политике", письмо Министерства финансов (от 28 февраля 2015 г. №31-12240-03/6404) и положения Меморандума об экономической и финансовой политике (письмо о намерениях от 27 февраля 2015 г. №3080/0/2-15 Кабмина и Нацбанка в Международный валютный фонд).

Проще говоря, на основе проекта письма, проекта меморандума и письма о намерениях НКРЭКУ установила цену газа для населения в многоквартирных домах на уровне 7 188 грн за тысячу кубометров на весь год, а тем, кто отапливается газом, — 3600 грн в отопительный сезон за первые 200 кубометров в месяц и те же 7 188 грн за перерасход, а также в остальное время года (постановление НКРЭКУ от 3 марта 2015 г. №583).

Ау, депутаты, активисты всех мастей и вероисповеданий, мэры городов и прочие народолюбцы, вам этот факт известен? И, если да, то почему до сих пор ни в одной судебной инстанции страны не лежит иск, который бы вынудил бы НКРЭКУ отменить собственное незаконное решение. Заставил бы всех получателей сверхприбылей за счет исполнения этого решения деньги плательщикам вернуть, пеню заплатить и принести публичные извинения за то, что несколько лет крали деньги из кошельков и так обнищавших за последние три года украинцев.

А ведь на момент принятия этого решения действовало иное. Так, 25 марта 2014 г. Кабинет министров принял постановление №81 "О совершенствовании государственной политики регулирования цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и обеспечении усиления социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг". Документом устанавливалась следующая цена газа для населения:

— 1 197 грн за тысячу кубометров (при потреблении до 2 500 кубометров в год);

— 1 965 грн за тысячу кубометров (от 2 500 до 6 000 кубометров в год);

— 4 011 грн за тысячу кубометров (более 6 000 кубометров в год).

Дляжителей многоквартирных домов с централизованным отоплением — 1 299 грн. Ощутите разницу и оцените какой объем иска могли бы предъявить, например, сторонники максимы "Бандера придет, порядок наведет", к государству, если бы не занимались исключительно факельными шествиями и кричалками, а реальной, юридически обоснованной защитой экономических интересов своих сограждан. Впрочем, любая ныне здравствующая в парламенте партия, блок или объединение депутатов на поднятии этой темы могла бы за год стать лидером электоральных симпатий. Но, похоже смельчаков нет. Или, банально, никто не вникал в нюансы процедуры принятия решения полномочным органом государства, который повлек псевдоузаконенное мародерство с десятков миллионов украинцев в десятки миллиардов гривен.

Немного цифр, которые подтверждают мои рассуждения. Итак, после принятия этого злополучного решения о росте цены на газ почти в семь раз для большей части потребителей в 2015 г. в отделы субсидий пришла треть домохозяйств страны – 5,9 млн семей. В 2016-м уже 7,4 млн семей. А в 2017 г. – за 11 месяцев – 8 млн семей. То, что в текущем году их будет еще больше, к гадалке не ходи. Общий объем выплаченных государством субсидий за этот период превысил 150 млрд. гривен. Задолженность не обратившихся за субсидиями на ноябрь прошлого года составила более 30 млрд. гривен. При том, что еще в отопительный сезон 2014 года уровень платежей населения за услуги ЖКХ было почти 100%.

Вероятно, за текущий отопительный сезон, цена авантюры Яценюка перевалит за 200 млрд гривен. Чем не тема для наших парламентариев?

Но и это еще не все. Мало кто теперь помнит, что первоначальными условиями МВФ для подписания очередной программы кредитования Киева был такой график подъем цены на газ:

— с 1 мая 2015 г. на 40%;

— с 1 мая 2016 г. на 20%;

— с 1 мая 2017 г. на 20%.

Что существенно, от уровня цен 2010 года. Собственно, приведенное выше постановление КМУ от 25.03.14 №81 и следовало рекомендациям Фонда. Однако, вместо того, чтобы страна относительно мягко в мае 15-го года получила очередное повышение на 40%, Яценюк единоличным решением провоцирует рост почти в семь раз. Фактически КМУ идет на ухудшение условий заимствования у МВФ денег по собственной инициативе. А далее, естественно, провластные эксперты и СМИ, выводя своих хозяев из-под огня народного гнева всю эту комбинацию приписывают злокозненному Фонду. Хотя МВФ, ну кто бы на его месте поступил иначе, всего лишь, впоследствии, стал действовать по кальке, автором которой был Арсений Яценюк.

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Вполне очевидно, что главными выгодополучателями этой авантюры стали олигархи. Владельцы облгазов, теплокоммунэнерго и пр. Такие, например, как господин Ахметов. Который, несмотря на тотальный кризис в стране и войну, ежегодно тяжелеет на почти миллиард долларов. Официально. В этой истории, тот же Яценюк, который спустя год после своего премьерства, по слухам, в узком кругу праздновал свой первый честно украденный миллиард долларов, львиную долю поимел за лоббирование и прикрытие незаконного решения по подъему цены на газ.

Очень странным в таком контексте выглядит то, что этим фактом до сих пор не заинтересовалось ГПУ или НАБУ. В конце концов в Конституции Украины есть статья 42. В которой сказано, что государство "защищает права потребителей". И осуществлять эту защиту обязаны полномочные органы. А ведь в данном случае речь идет о десятках миллионов потребителей газа, которые в силу незаконного решения НКРЭКУ переплатили десятки миллиардов гривен. Те же 150 млрд гривен, которые пошли из госбюджета на выплату субсидий можно квалифицировать как кражу госсредств в особо крупных размерах. При определенных следственных усилиях и расчетах можно было бы выстроить всю персонифицированную цепочку получателей коррупционной ренты от решения НКРЭКУ 2015 года.

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Более того, в рамках такого расследования, мог бы быть обнаружен алгоритм, по которому нынешняя киевская власть, для того, чтобы обеспечить прикрытие своим коррупционным действиям, провоцирует тот же МВФ, а возможно и другие западные финансовые институции, на формулирование условий сотрудничества, при которых реальные авторы этих условий остаются в тени. Последние получают за счет такого алгоритма коррупционную ренту внутри страны, а западным "соучастникам" достается слава "геростратов", гробящих украинскую экономику и превращающих тот же комплекс ЖКХ в руину. Такой алгоритм сохраняет возможность для подобного рода политиков оставаться на свободе и продолжать свою политическую карьеру. Если же такой факт будет установлен, то это грозит и серьезным международным скандалом.

Однако найдется ли у кого ныне власть предержащих политическая воля и гражданское мужество распутать этот клубок злоупотреблений? Вопрос – открытый.