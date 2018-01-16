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    Курс биткоина снова пошел вниз

    (обновлено: )672
    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.37 (по Киеву) биткоин дешевел на 4,22%, до 13,2 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,29%, до 13,02 тысячи долларов, на GDAX - на 3,27%, до 13,05 тысячи долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет из-за неопределенности инвесторов относительно регулирования криптовалют, следует из данных торгов.

    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.37 (по Киеву) биткоин дешевел на 4,22%, до 13,2 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,29%, до 13,02 тысячи долларов, на GDAX — на 3,27%, до 13,05 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,09%, до 13,03 тысячи долларов.

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    Альтернативные криптовалюты также дешевеют — Ethereum — на 7,41%, до 1,2 тысячи долларов, Ripple — на 13,09%, до 1,62 доллара, Bitcoin Cash — на 9,98%, до 2,28 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 650,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка.

    Вопрос регулирования криптовалют по-прежнему беспокоит трейдеров. В понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе. Кроме того, агентство Блумберг сообщило о намерениях властей Китая расширить запрет, который был наложен на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.

    На минувшей неделе СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Позднее минфин Южной Кореи официально опроверг возможность запрета. Однако в понедельник, вновь ссылаясь на министерство юстиции страны, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти страны все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.

    Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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