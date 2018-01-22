наверх
22.01.201810:14
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Скаршевский: гривна падает из-за глупости правительства

    Тема:

    Курс гривны летит в пропасть (56)

    55710
    Курс девальвирует сейчас больше, чем для этого имеются экономические обоснования, и с февраля произойдет небольшой откат в сторону укрепления гривны, который может происходить до августа-сентября, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Независимый экономический эксперт Виктор Скаршевский объяснил, почему сейчас  происходит очередная волна девальвации гривны.

    "Во-первых, сезонность. Снижается валютная выручка от экспортеров и, одновременно с этим, увеличиваются закупки импортеров. Т.е. спрос на валюту существенно превышает ее предложение. Во-вторых, мы наблюдаем украинскую специфику — сезонную глупость украинского правительства. Из года в год, в одно и то же время (не 31 декабря, и не в баню), но также в декабре, правительство расходует из бюджета в 3 раза больше денег, чем в среднем по году. Вся эта денежная масса попадает в экономику и, преимущественно, идет на закупку доллара, толкая его тем самым вверх", — написал Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    НБУ, МВФ и другие факторы. Что ждет гривну в 2018 году?

    В-третьих, отмечает эксперт, если уже девальвация ускорилась, почему бы на этом дополнительно не заработать, думают экспортеры, и придерживают и так уменьшившуюся валютную выручку, провоцируя еще большее обесценение гривны.

    "В-четвертых, спекулянты всегда наготове — пользуясь случаем и девальвационными ожиданиями, еще больше подгоняют курс вверх для увеличения своих заработков.

    Поэтому курс девальвирует сейчас больше, чем для этого имеются экономические обоснования и с февраля произойдет небольшой откат в сторону укрепления гривны, который может происходить аж до августа-сентября, если не будет каких либо экономических, политических и/или финансовых потрясений", — пояснил Скаршевский.

    Читайте также: Гривна будет стабильной, только если…

    По его мнению, так как в 2018 году внешнеэкономическая конъюнктура будет гораздо хуже прошлогодней — мировые цены на металл и руду в 2017 году выросли на 40%, а в 2018-м ожидается их снижение, при этом стремительно увеличивается дефицит торгового баланса — то укрепление гривны будет гораздо меньше, чем в 2017 году, а девальвационные процессы гораздо сильнее.

    "Таким образом, курсовая динамика в этом году может выглядеть следующим образом:

    - девальвация до 29-29,5 грн/$ в январе-феврале

    - укрепление до 27-28 грн/$ весной-летом

    - стремление к концу года до 31-32 грн/$", — заключил Скаршевский.

    Виктор Скаршевский/Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире