Скаршевский: гривна падает из-за глупости правительства

РИА Новости Украина

Независимый экономический эксперт Виктор Скаршевский объяснил, почему сейчас происходит очередная волна девальвации гривны.

"Во-первых, сезонность. Снижается валютная выручка от экспортеров и, одновременно с этим, увеличиваются закупки импортеров. Т.е. спрос на валюту существенно превышает ее предложение. Во-вторых, мы наблюдаем украинскую специфику — сезонную глупость украинского правительства. Из года в год, в одно и то же время (не 31 декабря, и не в баню), но также в декабре, правительство расходует из бюджета в 3 раза больше денег, чем в среднем по году. Вся эта денежная масса попадает в экономику и, преимущественно, идет на закупку доллара, толкая его тем самым вверх", — написал Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

В-третьих, отмечает эксперт, если уже девальвация ускорилась, почему бы на этом дополнительно не заработать, думают экспортеры, и придерживают и так уменьшившуюся валютную выручку, провоцируя еще большее обесценение гривны.

"В-четвертых, спекулянты всегда наготове — пользуясь случаем и девальвационными ожиданиями, еще больше подгоняют курс вверх для увеличения своих заработков.

Поэтому курс девальвирует сейчас больше, чем для этого имеются экономические обоснования и с февраля произойдет небольшой откат в сторону укрепления гривны, который может происходить аж до августа-сентября, если не будет каких либо экономических, политических и/или финансовых потрясений", — пояснил Скаршевский.

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По его мнению, так как в 2018 году внешнеэкономическая конъюнктура будет гораздо хуже прошлогодней — мировые цены на металл и руду в 2017 году выросли на 40%, а в 2018-м ожидается их снижение, при этом стремительно увеличивается дефицит торгового баланса — то укрепление гривны будет гораздо меньше, чем в 2017 году, а девальвационные процессы гораздо сильнее.

"Таким образом, курсовая динамика в этом году может выглядеть следующим образом:

- девальвация до 29-29,5 грн/$ в январе-феврале

- укрепление до 27-28 грн/$ весной-летом

- стремление к концу года до 31-32 грн/$", — заключил Скаршевский.