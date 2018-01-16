Дубинский: пристегните ремни, по курсу – экономические потрясения

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РИА Новости Украина

Украинцам пришло время пристегивать ремни: по ощущениям, уже в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения, прогнозирует финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Для обывателя эти потрясения, считает он, будут связаны, как обычно, с дефицитом валюты, скачком курса доллара и ростом цен.

"Причины — отсутствие программы сотрудничества с МВФ, которая не будет продолжена не только из-за отсутствия реформ. Скандал с участием личного банкира президента Пасенюка и главы НБУ Гонтаревой в отмывании 1.5 млрд долл Януковича — что не могло не быть не согласовано с Порошенко — заморозит все программы международной финансовой помощи. Потому что скандал этот уже является международным", – пишет Дубинский на своей странице в Facebook.

А письмо Порошенко директору ФСБ России — параллельно ужесточит политический кризис внутри страны, что сделает невозможным рыночные валютные займы, добавляет эксперт.

"Останется классический способ перекачки в резервы Нацбанка сбережений граждан + скупка через банки за счёт населения ОВГЗ правительства. Однако это будет вести только к ускорению инфляции и, снова же, росту курса — так как необеспеченная гривна будет щедро расходоваться на подкуп плебса перед выборами", – заявляет обозреватель.

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На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти — кризис нас ждёт похуже, чем в 14-15 годах, уверен Дубинский.

"Боюсь, что по силе он может быть ближе к 90-м. Впрочем, как и любой другой кризис — это будет очередной дорогой платой за ошибку выбора. Прежде всего, ошибку выбора людей, которым мы доверили судьбу этой — пока ещё нашей – страны", – резюмировал аналитик.