Гонтарева утратила связь с реальностью - Портнов

РИА Новости Украина

Украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine, ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, содействовала выводу из Украины в период с 2012-го по 2014 год $1,5 млрд Виктора Януковича, который на тот момент был президентом, и его окружения. Такие материалы содержатся в засекреченном решении Краматорского районного суда, по которому в стране осуществлялась спецконфискация. Судебное постановление было опубликовано арабской телекомпанией Al Jazeera.

Гонтарева после публикации статей о своей причастности к отмыванию денег окружения бывшего президента опровергла свое участие в содействии Януковичу в выводе средств за рубеж.

"Я не имела отношения (в ICU — Ред.) непосредственно к брокерской деятельности, о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", — подчеркнула она.

По ее словам, практическая деятельность ее в компании ICU главным образом была направлена на управление активами.

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"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", — заявила Гонтарева, добавив, что ОВГЗ, которые якобы использовались для вывода средств бывшей властью за границу, на данный момент арестованы в Государственном "Ощадбанке" и ожидают решения Верховной Рады о спецконфискации.

По мнению юриста Андрея Портнова, заявление Гонтаревой можно расценить как то, что украденные у Украины средства ICU давала в долг самому государству, которое Гонтарева представляла уже на посту главы Национального банка.

"Иными словами, украденное у государства — под проценты этому государству, где ты одновременно и государство и частная компания, этому государству продающая и на нём зарабатывающая. И ещё из прямой речи главы НБУ — в компании, которую журналисты разоблачили в отмывании этих средств, она отвечала не за брокерство, а за управление активами", — отметил юрист на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, по мнению юриста, нынешние власти в стране потеряли связь с реальностью, однако за злоупотребление служебным положением можно угодить в тюрьму.

Скриншот с сайта Facebook

"Кажется, от безнаказанности вы потеряли связь с реальностью — на государственной службе нельзя одновременно управлять никакими активами и так смело оперировать инсайдерской информацией и из НБУ, и из компании, к которой ты по легенде как-бы не имеешь отношения. Это злоупотребление служебным положением, конфликт интересов и тюрьма", — подытожил Портнов.