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    Точка зрения

    Гонтарева утратила связь с реальностью - Портнов

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (171)

    (обновлено: )46290
    По мнению юриста Андрея Портнова, заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой после вспыхнувшего скандала по материалам Al Jazeera свидетельствуют о злоупотреблении ею служебным положением.
    Андрей Портнов
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine, ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, содействовала выводу из Украины в период с 2012-го по 2014 год $1,5 млрд Виктора Януковича, который на тот момент был президентом, и его окружения. Такие материалы содержатся в засекреченном решении Краматорского районного суда, по которому в стране осуществлялась спецконфискация. Судебное постановление было опубликовано арабской телекомпанией Al Jazeera.

    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook
    Al Jazeera Гонтаревой. В стране действует коллективный коррупционер

    Гонтарева после публикации статей о своей причастности к отмыванию денег окружения бывшего президента опровергла свое участие в содействии Януковичу в выводе средств за рубеж. 

    "Я не имела отношения (в ICU — Ред.) непосредственно к брокерской деятельности, о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", — подчеркнула она.

    По ее словам, практическая деятельность ее в компании ICU главным образом была направлена на управление активами.

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    "Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", — заявила Гонтарева, добавив, что ОВГЗ, которые якобы использовались для вывода средств бывшей властью за границу, на данный момент арестованы в Государственном "Ощадбанке" и ожидают решения Верховной Рады о спецконфискации.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Гонтарева сознательно не станет "девочкой для битья" — Макитра

    По мнению юриста Андрея Портнова, заявление Гонтаревой можно расценить как то, что украденные у Украины средства ICU давала в долг самому государству, которое Гонтарева представляла уже на посту главы Национального банка.

    "Иными словами, украденное у государства — под проценты этому государству, где ты одновременно и государство и частная компания, этому государству продающая и на нём зарабатывающая. И ещё из прямой речи главы НБУ — в компании, которую журналисты разоблачили в отмывании этих средств, она отвечала не за брокерство, а за управление активами", — отметил юрист на своей странице в Facebook.

    Вместе с тем, по мнению юриста, нынешние власти в стране потеряли связь с реальностью, однако за злоупотребление служебным положением можно угодить в тюрьму.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Кажется, от безнаказанности вы потеряли связь с реальностью — на государственной службе нельзя одновременно управлять никакими активами и так смело оперировать инсайдерской информацией и из НБУ, и из компании, к которой ты по легенде как-бы не имеешь отношения. Это злоупотребление служебным положением, конфликт интересов и тюрьма", — подытожил Портнов. 

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