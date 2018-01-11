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    Аналитика и комментарии

    Al Jazeera вам в помощь. Соцсети о предприимчивой Гонтаревой

    (обновлено: )818100
    Компания экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой помогла бывшему президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 млрд. Столь сногсшибательные новости, попавшие к нам из-за рубежа, устроили настоящий фурор не только в украинских СМИ, но и в соцсетях.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Таки да – заграница нам поможет. Новые откровения о сомнительных финансовых операциях первых лиц Украины попали к нам именно из-за рубежа. Оказывается украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой до 2014 года возглавляла экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, помогала бывшему президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

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    Схема вывода денег была изложена в постановлении Краматорского суда о спецконфискации, которую впоследствии засекретили из-за объявления государственной тайной. Сейчас ее обнародовала арабская телекомпания Al Jazeera. Сама Гонтарева все отрицает: "Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать". Однако в украинском сегменте соцсетей есть совсем иные мысли по этому поводу:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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