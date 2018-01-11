Al Jazeera Гонтаревой. В стране действует коллективный коррупционер

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine, ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, содействовала выводу из Украины в период с 2012-го по 2014 год $1,5 млрд тогдашнего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в засекреченном решении Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, опубликованном арабской телекомпанией Al Jazeera.

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Вместе с тем, глава Национального банка опровергает информацию Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.

"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", — сказала она.

По мнению политолога Павла Рудякова, для украинской власти сложившаяся ситуация имеет, как минимум, два варианта развития.

"Если этот "вброс" окажется случайной акцией и станет нашей внутренней проблемой, то, скорее всего, так ничем и не закончится. Эти материалы «лягут» на одну полку с пленками Онищенко и другими разоблачительными материалами. Если же это окажется запуском долгоиграющей пластинки при участии крупных зарубежных игроков, то эта история, во-первых, будет иметь продолжение. А во-вторых, станет понятно, что ужесточение требований по созданию антикоррупционного суда не является случайностью. С одной стороны, от нас требуют создать суд, с другой — у нас фактически слеплен коллективный коррупционер, который в ближайшее время может быть персонализирован. Если эта история будет выведена на уровень наших отношений с Западом, она будет иметь серьезные последствия", — считает Рудяков.