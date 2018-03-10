По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
Олег Гладковский, ставший фигурантом журналистского расследования, изначально просил СБУ открыть уголовное производство в отношении телеведущего Александра Дубинского по статье о государственной измене.
На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти украинцев ждет кризис куда жестче, чем был в 2014 и 2015 годах, отмечает Александр Дубинский.
Помимо преступной "группы Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег, уверен Александр Дубинский. Причем отмывают как для предыдущего, так и для этого президентов, добавляет он.
Пока Михо Саакашвили созывал людей на вече, депутаты приступили к принятию во втором чтении государственного бюджета на 2018 год. Слуги народа заложили в главную смету страны "плюшки" для себя и своих партий, а простом народу оставили налоги.
Украинского президента не любят простые украинцы, олигархи, в Европе и РФ его презирают, а в политической верхушке США не могут терпеть из-за подыгрывания лагерю Хиллари Клинтон, уверен обозреватель Александр Дубинский.
Премьер-министр Арсений Яценюк никогда не покинет должность по собственному желанию, ведь подпись премьера и властные рычаги — единственная возможность разбогатеть даже в кризис, а с отставкой Яценюка начнут зарабатывать другие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.