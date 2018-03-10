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    Александр Дубинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Гривна и доллары
    Дубинский: что будет с долларом перед выборами
    09:30 09.03.2018
    3294Украина 2018: новые испытания
    Финансовый обозреватель Александр Дубинский советует украинцам покупать доллар. По его прогнозам, перед выборами дешеветь валюта точно не будет.
    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    Глава Нацсовета по телевидению подыскивает недвижимость в Майами - СМИ
    06:41 09.02.2018
    550
    По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
    Комментарий Александра Дубинского о госизмене. Видео
    Журналист Дубинский о своей "госизмене": я "предал" людей Порошенко 
    23:59 02.02.2018
    1293Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По словам журналиста и телеведущего Александра Дубинского, у власти в Украине находятся в основном люди, которые "хотят урвать здесь и сейчас и поехать в Испанию".
    Александр Дубинский
    Будущего в Украине нет не у Гужвы, а у Порошенко - журналист
    05:59 01.02.2018
    3131Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Журналист и телеведущий Александр Дубинский убежден, что Игорь Гужва покинул Украину "из-за преследования режимом Порошенко".
    Служба безопасности Украины
    СБУ открыла дело против журналиста по требованию заместителя Турчинова
    23:19 31.01.2018
    682Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Олег Гладковский, ставший фигурантом журналистского расследования, изначально просил СБУ открыть уголовное производство в отношении телеведущего Александра Дубинского по статье о государственной измене.
    Олег Гладковский
    Замглавы СНБО обвинил известного журналиста в госизмене
    00:43 30.01.2018
    680Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По мнению Олега Гладковского, информация о его бизнесе, распространенная журналистом Александром Дубинским в блоге, является клеветой. Замглавы СНБО уже обратился в СБУ.
    Виктор Шокин
    Тренд дня: "сукин сын" Шокин и другие звери
    13:52 25.01.2018
    1570
    Политические аналитики и блоггеры прокомментировали заявления бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, как он повлиял на увольнение Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.
    Александр Дубинский
    Дубинский: пристегните ремни, по курсу – экономические потрясения
    07:47 16.01.2018
    4005Курс гривны летит в пропасть
    На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти украинцев ждет кризис куда жестче, чем был в 2014 и 2015 годах, отмечает Александр Дубинский.
    Валерия Гонтарева
    Дубинский: в Украине действует преступная группа Гонтаревой
    10:20 13.01.2018
    2889Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Помимо преступной "группы Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег, уверен Александр Дубинский. Причем отмывают как для предыдущего, так и для этого президентов, добавляет он.
    Александр Дубинский
    Дубинский: борьба с коррупционерами закончилась - красть уже нечего
    15:31 05.01.2018
    1067
    Пока активисты бегают и считают украденное, в стране происходит массовая деиндустриализация, промышленность мертва и никто не думает, как ее восстановить, отмечает Александр Дубинский.
    Гривны
    Кушать подано. Олигархи и депутаты по-честному раздербанили бюджет
    07:14 08.12.2017
    3625Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Пока Михо Саакашвили созывал людей на вече, депутаты приступили к принятию во втором чтении государственного бюджета на 2018 год. Слуги народа заложили в главную смету страны "плюшки" для себя и своих партий, а простом народу оставили налоги.
    Петр Порошенко
    Дубинский: Порошенко уже настроил всех против себя
    07:03 31.10.2017
    3377
    Украинского президента не любят простые украинцы, олигархи, в Европе и РФ его презирают, а в политической верхушке США не могут терпеть из-за подыгрывания лагерю Хиллари Клинтон, уверен обозреватель Александр Дубинский.
    Найденный Lexus и задержание угонщиков
    Угон Lexus. Главу Нацполиции заподозрили в подмене фото
    05:26 21.08.2017
    1016
    Как отметил журналист Александр Дубинский, Сергей Князев отрапортовал, что нашел угнанный у его зама Lexus GX460, а фото разместил другой машины - Lexus LX470. При это в салоне написано "Avalon".
    Национальный банк Украины
    Автопарк службы такси для руководства НБУ оказался под арестом - журналист
    14:16 25.10.2016
    414
    Арест автопарка компании делает невозможным ее участие в тендере с государственным органом, заявил журналист Александр Дубинский. По его словам, у подрядчика НБУ также отсутствует лицензия.
    Надежда Савченко в Пузатой хате
    Меню "голодающей" Савченко: суп, "оливье" и штрудель 
    14:35 19.09.2016
    4641Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    В сети появилось видео, на котором народный депутат фракции "Батькивщина" Надежда Савченко, ранее объявившая голодовку, покупает различные блюда в одном из заведений быстрого питания в центре Киева.
    Здание Банка Михайловского в Киеве
    НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным - журналист
    13:33 23.05.2016
    2786Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Правление Национального банка Украины приняло в понедельник решение включить банк "Михайловский" к перечень неплатежеспособных, сообщил журналист Александр Дубинский.
    Фидобанк
    Очередной банк на грани: "Фидобанк" столкнулся с серьезными проблемами
    15:40 18.05.2016
    1936Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    В "Фидобанке" проблемы подтвердили, объяснив их разрывом ликвидности, из-за чего на данный момент финучреждение испытывает трудности со своевременным исполнением операций клиентов.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: я остаюсь. Насколько выгодно быть премьер-министром страны
    16:10 23.02.2016
    2441Перезагрузка правительства по-украински
    Премьер-министр Арсений Яценюк никогда не покинет должность по собственному желанию, ведь подпись премьера и властные рычаги — единственная возможность разбогатеть даже в кризис, а с отставкой Яценюка начнут зарабатывать другие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Гривна и доллары
    Дубинский: что будет с долларом перед выборами
    09:30 09.03.2018
    3294
    Финансовый обозреватель Александр Дубинский советует украинцам покупать доллар. По его прогнозам, перед выборами дешеветь валюта точно не будет.
    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    Глава Нацсовета по телевидению подыскивает недвижимость в Майами - СМИ
    06:41 09.02.2018
    550
    По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
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