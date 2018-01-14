Власть "убила" экономику, и теперь Украина разваливается на глазах

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Олигархи и чиновники разваливают страну

Украинское государство вступает в новый год с полностью разрушенной экономикой и расшатанной политической системой. Гривневые остатки на Едином казначейском счету (ЕКС) опустели до рекордно низких показателей.

В результате полного бездействия на потребительских рынках и немотивированной эмиссии гривны инфляция в стране составила 13,7% — это в два раза больше, чем было заложено в госбюджете. В 2016 году она составила 12,4%, а в 2015 — аж 43%, в 2014 — 25%. То есть уже четвертый год рост цен съедает значительную часть доходов населения. Основная вина в этом висит на действующей власти, ведь с помощью эмиссии гривны куда легче наполнять казну, чем с помощью открытия новых предприятий и улучшения бизнес-климата.

Из-за слабости государства страну сотрясают один за одним политические кризисы и скандалы. При этом, власть никак не может остановить даже элементарные проблемы, не в состоянии расследовать даже самые резонансные преступления, которые так и остаются не раскрытыми. Зато научилась без церемоний отправлять за решетку сотни невиновных людей по сфабрикованным обвинениям.

Проявляя лихость в борьбе с несогласными, государство проявляет полную пассивность решении экономических вопросов, идя на поводу у олигархов, "активистов" и обычных бандитов.

Уважают только "майданы"

В начале 2017 году правительство обвиняло радикалов в том, что они своей блокадой неподконтрольной части Донбасса наносят стране непоправимый урон, который исчисляется миллиардам долларов, обещая наказать участников блокады. Однако в итоге Кабмин не только не снял блокаду, но ее сам и возглавил, запретив всякую торговлю с украинскими предприятиями в ОРДЛО. Взамен донецкого перешли на американский антрацит, а тарифы на ЖКХ вновь были подняты в несколько раз.

Также странно выглядела попытка власти решить вопрос "евроблях". Машины с транзитными номерами заполонили всю Украину, пользуясь тем, что их никто не штрафует за превышение всех сроков пребывания на территории Украины. Такие подержанные машины могут стоит на 30-50% дешевле машин, завезенных сюда легально с таможенным оформлением и регистрацией. Никакие угрозы Кабмина Гройсмана на водителей не подействовали. После того, как машины стали таки штрафовать, под Верховную Раду пришли сотни владельцев машин на еврономерах, которые вели себя агрессивно. В итоге правительство спасовало перед парой сотен митингующих, и "евробляхеров" оставили в покое, несмотря на то, что они нарушают закон.

В начале января этого года взбунтовались жители приграничных сел на Западной Украине, которые подрабатывали челночным бизнесом. Они требуют вернуть прежние нормы перевозки товары, грозясь заблокировать трассы на границе. Возможно и тут власть пойдет на попятную, если "челноки" поднажмут.

Достаточно вспомнить бензиновый кризис, который возник в начале зимы 2017 года. Цены на бензин подскочили с 26 грн до 30 грн, однако власти и глазом не моргнули на такое подорожание. Лишь затем Антимонопольный комитет обвинил в картельном сговоре двух оператором АЗС — OKKO и WOG, но это никак не отразилось на ценах. Учитывая, что скоро будет начата посевная, то это в конечном счете отразится на ценах на продукты питания.

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За все это время правительство не удосужилось организовать специальный для закупки топлива с целью продажи аграриям топлива по низким ценам, как это, к примеру, делало правительство Азарова.

Отмена госрегулирования цен на социальных видов продукции только ускорило ценовой скачок. При этом, дорожали в основном, дешевые продукты, чтоб более всего отразилось на беднейших слоях населения.

Почти аналогичная ситуация сложилась и с курсом доллара. Вначале власть бездумно печатала гривну, надеясь на новый транш МВФ. Когда Фонд денег не дал, с осени начался лихорадочный рост курса доллара, которая вырос с 26,5 до 28 грн. Власть не имели ни средств ни возможностей влиять на курс. Однако чиновники только подкидывали дров в костер, истратив в конце года 50 млрд грн бюджетных средств и облегчив вывод средств за рубеж по видом вывода дивидендов, в результате чего страну покинуло 1,8 млрд. долларов. Курс и далее будет расти, вскоре пробьет психологическую отметку в 30 грн.

Бум контрабанды, рейдерства и браконьерства

Государство также проявило полную импотенцию в защите экономической безопасности страны, в результате чего страну заполонила контрабандная продукция, алкогольный контрафактный товар, наркотики. Правоохранители никак не могут покончить с браконерством, агрорейдерством и нелегальной добычей янтаря, поскольку их по сути и "крышуют". Все эти "промыслы" в 2017 году были поставлены на поток.

"Съездил в Житомирскую область на янтарные клондайки. В этом году из-за тёплой зимы янтарь копают даже в январе, хотя обычно зимой не сезон. Людей меньше, чем в тёплое время года, но все равно много. Проехался по лесам, мимо блокпостов нацгвардии, которая типа охраняет нелегальные месторождения, а на самом деле берет взятки у копателей и пропускает авто с оборудованием для добычи. Видел все своими глазами. Фото и видео есть. Чуть позже будет большой пост.

В общем, как и было ясно с самого начала, все обещания президента и министра МВД остановить нелегальную добычу янтаря, оказались враньем. На самом деле никто ничего не останавливает. Власть продолжает крышевать нелегальные прииски, местонахождение которых всем прекрасно известно. Нелегалов обилечивает Нацгвария. Сотрудники МВД стоят на постах рядом с какими-то бандитами в балаклавах", — написал на своей странице в Facebook блоггер Денис Казанский.

Денис Казанский/Facebook, 5 января 2018

Запад давит на слабую власть

Не удивительно, что слабое украинское государство становится пешкой в чужих руках. Запад обвиняет президента и его окружение в коррупции, раз за разом используя все новые скандалы. Теперь всячески педалируется тема "денег Януковича", в растрате которых с офшорных счетов могут быть причастны люди президента. Катарский телеканал Аль-Джазира опубликовал свое расследование участия компании ICU Валерии Гонтарвой (ныне — глава НБУ в отпуске) в отмывании "общака" Януковича в размере 1,5 млрд. долларов путем скупки государственных валютных облигаций. По мнению журналистов, окружение президента могло быть причастно к воровству значительной части этих средств.

Все настойчивей со стороны Госдепа США звучат требования создать Антикоррупционный суд иначе финансовой помощи со стороны Запада Порошенко больше не увидит. Ранее президентский законопроект об этом суде раскритиковала Венецианская комиссия.

"Результат будет зависеть от реакции доноров. В Украине через ЛОМов типа человека-колонки Портникова и Лигачевой уже запущена кампания, что коррупция высших эшелонов власти — это хорошо", — отметил журналист Денис Безлюдько.

"Если в Украине срочно заработает антикоррупционный суд, как того требует глава представительства ЕС Хью Мингарелли гаранту можно смело подыскивать квартиру в Липецке. Здесь он больше не будет нужен никому.

США и ЕС таки ускоряют примерку ошейника. До развязки совсем недалеко. Или гарант договаривается, или условный Сытник ведет его к прокурору", — написал на своей странице в FB блогер Руслан Бизяев.