Инфляция уже признак роста экономики? Соцсети о словах Розенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Так уж принято: в начале каждого нового года все украинские министры становятся хоть немного, но предсказателями. Особыми прогнозами отличился вице-премьер-министр Павел Розенко, предрекший Украине в 2018 году не только рост экономики, но и повышение социальных стандартов. Однако украинцам недавние речи вице-премьера запомнились иным: повышение цен на товары и услуги, по мнению Розенко, – это нормальный процесс для здоровой экономики.

"Тот рост ВВП в 2018 году, который мы все предсказываем, безусловно, тянет за собой и определенное повышение социальных стандартов… Небольшая инфляция, она в принципе показывает всем, что экономика Украины растет. Это нормальный процесс для здоровой экономики", – рассказал Розенко в интервью одному из украинских каналов. В соцсетях по этому поводу нашлось немало едких комментариев:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook