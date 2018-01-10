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    Аналитика и комментарии

    Инфляция уже признак роста экономики? Соцсети о словах Розенко

    (обновлено: )715152
    Инфляция свидетельствует о росте украинской экономики. Такие заявления вице-премьера Украины Павла Розенко вызвали бурю эмоций и массу разношерстных комментариев в украинском сегменте соцсетей. Насколько справедливы слова вице-премьера?
    Павел Розенко
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Так уж принято: в начале каждого нового года все украинские министры становятся хоть немного, но предсказателями. Особыми прогнозами отличился вице-премьер-министр Павел Розенко, предрекший Украине в 2018 году не только рост экономики, но и повышение социальных стандартов. Однако украинцам недавние речи вице-премьера запомнились иным: повышение цен на товары и услуги, по мнению Розенко, – это нормальный процесс для здоровой экономики. 

    "Тот рост ВВП в 2018 году, который мы все предсказываем, безусловно, тянет за собой и определенное повышение социальных стандартов… Небольшая инфляция, она в принципе показывает всем, что экономика Украины растет. Это нормальный процесс для здоровой экономики", – рассказал Розенко в интервью одному из украинских каналов. В соцсетях по этому поводу нашлось немало едких комментариев:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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