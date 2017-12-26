Итоги 2017, прогноз-2018: цены на продукты в плену инфляции

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Представляю вашему вниманию материал об итогах уходящего года в цифрах и фактах. Одним из наиболее заметных изменений 2017го стал рост цен на продукты питания. И здесь, как и везде, есть свои рекордсмены.

Победителями рейтинга в номинации ТОП-5 "ценовых" лидеров этого года, по данным мониторинга эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, стали:

1 место: Сало, добавившее к свое цене за год 68%.

2 место: Свекла + 58%.

3 место: Морковь + 57%.

4 место: Свинина + 37%.

5 место: Говядина + 30%.

В гривнах пьедестал почета выглядит несколько иначе, хотя лидер остался неизменным:

1 место: Сало, которое в этом году подорожало на 28 грн. за один килограмм.

2-3 место: Свинина и сливочное масло, которые прибавили в цене 27 грн. за килограмм.

4 место: Говядина, которая по 2017 выросла в цене на 26 грн. за килограмм.

5 место: Творог, стоимость которого увеличилась на 20 грн.

Если же проследить изменения цен по различным категориям продуктов питания, то получим следующую картину:

1 место: Индекс мясной корзины, который вырос на 38% за год

2 место: Индекс молочной корзины + 26%

3 место: Индекс овощной корзины + 22%

РИА Новости Украина Грядущее подорожание в Украине. Инфографика

Если описать ситуацию чуть поподробнее, то отмечу, что в течение года рост цен наблюдался на все социальные продукты питания, кроме сахара и гречки. При этом все виды мяса стали дороже на 30-68%, а именно: сало — на 68%, свинина — на 42%, говядина — на 34% и курица — на 30%. С декабря прошлого, 2016 года, свинина и говядина прибавили в цене, в среднем, по 29 грн за килограмм, сало — 28грн, колбаса вареная — 15грн, а тушка куриная — 12 грн.

Если в целом оценить стоимость мясного корзины, то есть взять по 1 килограмму всех видов мяса, то по состоянию на 1 декабря текущего года она стоила 407грн, тогда как год назад ее стоимость составляла 294 грн.

Также, все без исключения виды молочной продукции стали дороже за год более чем на четверть: сметана — на 30%, сыр мягкий — на 28%, молоко и масло сливочное — на 25%. За двенадцать месяцев масло добавило в цене 31 грн за килограмм, творог — 22грн., сметана — 11 грн, молоко — 4 грн. Стоимость молочной корзины по состоянию на 1 декабря этого года составляла 326 грн, тогда как в прошлом ее стоимость составляла 258 грн. Напомню, что в прошлом году именно молочная корзина был лидером роста цен, но в этом году ее обогнала мясная корзина.

В свою очередь, за 2017 год существенно подорожали овощи, а именно: морковь — на 64%, свекла — на 55%, лук — на 23%, капуста и картофель — на 15%. За год морковь добавила 2,5 грн, свекла — 2 грн, лук — 1 грн, картофель — 80 копеек, а капуста — 50 копеек. Если в целом оценить стоимость овощной корзины с начала года, то по состоянию на 1 декабря она составляла 27,1 грн, тогда как год назад ее стоимость была 22,3грн.

Наиболее же характерным итогом года в плане роста цен на продукты питания, является их увеличение в Украине до уровня Европа+. То есть, цены на внутреннем рынке Украины на многие продукты сейчас выше (в абсолютных величинах), чем в странах ЕС. Так, к примеру, мониторинг проведенный "АПК-Информ" показывает, что "фруктовая корзина" к новогодним праздникам в Украине стоит на 17% дороже, чем в Польше. В качестве базы для сравнения на оптовых рынках Украины и Польши были выбраны рынок "Столичный" в Киеве и "Бронише" в Варшаве, то есть рынки, которые обеспечивают жителей двух столиц. По состоянию на 15 декабря этого года апельсины в Украине стоят на 46% дороже, чем в Польше, или на 14,1 грн за килограмм. Так, в частности, средняя цена у нас составляет 45 грн за килограмм, тогда как у соседей — 30,9 грн. "Украинские" мандарины дороже "польских" на 15%, то есть на 3,9 грн за килограмм. Стоимость оных составляет 30 грн и 26,1 грн за килограмм соответственно. Лимоны "по-украински" выше в цене на 14%, чем лимоны "по-польски". Цена у нас — 45 грн за кг., а у соседей — 39,4 грн за кило. То есть варшавяне покупают лимоны на 5,6 грн дешевле, чем киевляне.

Читайте также — Дорошенко: снегопады спровоцируют подорожание продуктов

И только бананы в Польше на 6% дороже, а именно 30,9 грн против 29 грн за килограмм в Украине. Итого: "фруктовая корзина" из апельсинов, мандаринов, лимонов и бананов у поляков стоит 127,3 грн за килограмм, тогда как у нас — 149 грн. О разнице в заработной плате в 4 раза в пользу Польши лучше не напоминать.

Откуда же такая разница в ценах при наших-то зарплатах? Как поясняет Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, такая разница сформировалось, во-первых, за счет налогообложения, а во-вторых, за счет меньшей маржи продавцов и импортеров. НДС, который заложен в цитрусовые в Польше составляет 5%, а в Украине — 20%. Но это объясняет лишь 14% разницы в цене фруктового корзине. Другие 3% разницы стоимости — большая конкуренция на рынке. Дорошенко дает и свой прогноз на 2018 год: "В следующем году практически все продукты в Польше будут дешевле, чем в Украине, несмотря на 4-х кратное различие в наших средних зарплатах".

Подводя итоги, отмечу, что Национальный банк Украины 12 декабря 2017 года в очередной, третий раз пересмотрел свой же прогноз относительно величины инфляции в текущем году в сторону увеличения этого показателя. Согласно новому прогнозу НБУ инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее. Как отмечают в НБУ, фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в “Инфляционном отчете” за октябрь 2017 года, в связи с более высокими темпами роста цен на продукты питания.

Читайте также: Что нужно сделать Украине, чтобы сохранить безвиз? Требования ЕС

Будущий, 2018 год, снова удивит украинцев рост цен на товары и услуги. И продукты питания, как обычно, будут в числе лидеров инфляции. Не исключено, что к концу будущего года, нынешние значения цен на сало, мясо, молоко, овощи и фрукты покажутся весьма даже низкими, по сравнению с теми, до которых они дорастут. НБУ и правительство, убежден, приложит максимум усилий для того, чтобы мой прогноз исполнился. Просто потому, что ничего полезного для граждан страны чиновники этих учреждений сделать не могут априори. Не на то учились, если вообще учились…