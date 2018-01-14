наверх
14.01.201811:12
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Скаршевский: реальная инфляция в 2017 году - 17-18%

    Тема:

    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер (205)

    (обновлено: )14020
    С целью занижения показателя инфляции в 2017 году, Кабинет министров с Государственной службой статистики с 1 января 2017 года пересмотрели методологию ее подсчета, сообщает экономист Виктор Скаршевский.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что инфляция по итогам 2017 года составит более 13% вместо ожидавшихся ранее 12,9%, заявил замглавы ведомства Михаил Титарчук

    Изначально правительство Украины прогнозировало инфляцию на 2017 год в 8,1%, однако уже в мае прогноз был резко ухудшен – до 12,9%. 

    Читайте также: Инфляция уже признак роста экономики? Соцсети о словах Розенко

    Впрочем, правительство откровенно манипулирвет показателем инфляции, уверен экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    С целью занижения показателя инфляции в 2017 году, правительство с Государственной службой статистики с 1 января 2017 года пересмотрели методологию ее подсчета, приводит он данные на своей странице в Facebook. 

    "1) уменьшили количество товаров и услуг с 335 до 328 позиций. Для примера в Италии для расчета индекса цен используется 1148 товаров и услуг, в Венгрии – 906, Чехии – 710. Т.е. в 2,5-3 раза больше, чем в Украине;

    Василий Горбаль
    Facebook Dmitry Raimov
    Будут сюрпризы. Главные экономические риски 2018 года

    2) уменьшили удельный вес расходов на питание с 51% до 42%. При опережающем росте цен на питание, это позволяет существенно занизить общий показатель инфляции;

    3) занизили удельный вес расходов на жилищно-коммунальные услуги — всего 7,5%. Хотя по системе национальных счетов данный показатель составляет более 12%", – написал Скаршевский.

    Данные манипуляции привели к занижению показателя инфляции в 2017 году на 3-4%, т.е. инфляция в прошлом году составила порядка 17-18%, уверен экономист.

    "Еще один нюанс, подтверждающий сознательную правительственную манипуляцию – это тот факт, что Госкомстат не пересчитал инфляцию прошлых лет по новой методологии. Т.е. объективно сопоставить 2017 год с 2016-м и предыдущими годами невозможно", – подытожил эксперт.

    Виктор Скаршевский/Facebook


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших