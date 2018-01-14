Скаршевский: реальная инфляция в 2017 году - 17-18%

РИА Новости Украина

Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что инфляция по итогам 2017 года составит более 13% вместо ожидавшихся ранее 12,9%, заявил замглавы ведомства Михаил Титарчук.

Изначально правительство Украины прогнозировало инфляцию на 2017 год в 8,1%, однако уже в мае прогноз был резко ухудшен – до 12,9%.

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Впрочем, правительство откровенно манипулирвет показателем инфляции, уверен экономический эксперт Виктор Скаршевский.

С целью занижения показателя инфляции в 2017 году, правительство с Государственной службой статистики с 1 января 2017 года пересмотрели методологию ее подсчета, приводит он данные на своей странице в Facebook.

"1) уменьшили количество товаров и услуг с 335 до 328 позиций. Для примера в Италии для расчета индекса цен используется 1148 товаров и услуг, в Венгрии – 906, Чехии – 710. Т.е. в 2,5-3 раза больше, чем в Украине;

2) уменьшили удельный вес расходов на питание с 51% до 42%. При опережающем росте цен на питание, это позволяет существенно занизить общий показатель инфляции;

3) занизили удельный вес расходов на жилищно-коммунальные услуги — всего 7,5%. Хотя по системе национальных счетов данный показатель составляет более 12%", – написал Скаршевский.

Данные манипуляции привели к занижению показателя инфляции в 2017 году на 3-4%, т.е. инфляция в прошлом году составила порядка 17-18%, уверен экономист.

"Еще один нюанс, подтверждающий сознательную правительственную манипуляцию – это тот факт, что Госкомстат не пересчитал инфляцию прошлых лет по новой методологии. Т.е. объективно сопоставить 2017 год с 2016-м и предыдущими годами невозможно", – подытожил эксперт.

Виктор Скаршевский/Facebook



