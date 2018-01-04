Климкин об украинцах в Польше: спасают конкурентоспособность экономики

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

"Почти 300 тысяч (украинцев — Ред.) получили разрешение на работу, а больше 2 миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев с Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.