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    Климкин об украинцах в Польше: спасают конкурентоспособность экономики

    (обновлено: )15404
    Как сообщил Павел Климкин, именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши. Так, почти 300 тысяч украинцев получили разрешение на работу, а больше 2 миллионов - визы, потратив несколько миллиардов евро.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

    "Почти 300 тысяч (украинцев — Ред.) получили разрешение на работу, а больше 2 миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев с Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.

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