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    В России связали отказ Польши от беженцев с "успехами" Порошенко

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (321)

    (обновлено: )591121
    Российский сенатор Алексей Пушков считает, что поляки "не иначе как устали от "успехов" Порошенко". Так он отреагировал на заявление польского премьера, что страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев.
    Беженцы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком беженцев из Украины.

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    "Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

    Алексей Пушков/Facebook, 2 января 2018

    Моравецкий накануне также заявил, что Польша помогла снизить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев из Украины. При этом он отметил, что позиция Варшавы по вопросу мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки остается неизменной.

    Ранее Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.
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