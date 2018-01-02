В России связали отказ Польши от беженцев с "успехами" Порошенко

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком беженцев из Украины.
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"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", — написал Пушков в микроблоге Twitter.
Моравецкий накануне также заявил, что Польша помогла снизить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев из Украины. При этом он отметил, что позиция Варшавы по вопросу мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки остается неизменной.