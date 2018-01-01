наверх
02.01.201801:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша не будет принимать беженцев-мусульман, но примет из Украины

    (обновлено: )16101
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правящая партия Польши сформулировала еще перед выборами позицию, что "не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки".
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Европейская комиссия ранее подала в суд Европейского Союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

    "Мы стоим неизменно на такой позиции, которую "Право и справедливость" (правящая партия Польши) сформулировала еще перед выборами (более двух лет назад), что не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки", — сказал Моравецкий.

    Читайте также: Что принесет Украине год Желтой Собаки

    "В то же время на восточных рубежах Европейского Союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев из Украины", — добавил он.

    По его словам, в Польше проживают "около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев". "Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной", — добавил он.

    Отвечая на вопрос о том, что отец Моравецкого — депутат сейма, один из руководителей оппозиции времен ПНР Корнель Моравецкий — высказал мнение, что несколько тысяч беженцев не повредят Польше, премьер заявил, что это не меняет позицию правительства.

    Читайте также: Жить ли мечте? Что ждет безвиз в 2018 году

    "Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные — в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев", — сказал Моравецкий.

    Напомним, с 1 января 2018 года в Польше вступили в силу изменения в правила трудоустройства иностранцев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Глоба. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Факельное шествие в Донбассе
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Ирина Ноздровская
    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом