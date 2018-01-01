Что принесет Украине год Желтой Собаки

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Совсем немного осталось до Нового 2018 года — года Желтой Собаки, которая начнет господствовать с 16 февраля.

Как говорят астрологи, год Собаки привнесет мир, покой, а также обойдется без жутких потрясений. Ведь Желтая Собака является мирным животным, но не прощает алчности, поэтому в решениях необходимо руководствоваться здравым смыслом и подходить к делам с чистыми намерениями.

Также астрологи сходятся во мнении, что в целом год будет благоприятным для Украины, ведь Желтая Собака фактически наш символ.

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"Земля – это символ Украины, желтый цвет у нас присутствует на флаге, он олицетворяет пшеницу, рожь. То есть у нас все благословенно. Следующий год связан с земной стихией, к которой принадлежит Украина, так что следующий год энергетически связан с нашей страной. А желтый цвет на нашем флаге обещает производительность и хороший урожай. Так что все для нас складывается оптимально", — заявил "Апострофу" украинский астролог Влад Росс.

Без потрясений

Известный астролог Павел Глоба считает, что год Собаки обойдется без апокалипсиса и жутких потрясений, но стоит ждать громких и резонансных судебных процессов. Один из самых резонансных процессов проходил в год Собаки. Имеется в виду Нюрнбергский трибунал 1946 года.

Именно в 2018 году астролог ждет начала неких общественных процессов, которые приведут в итоге к смене власти или даже эпох.

В целом 2018 год, по словам Глобы, невоенный, нереволюционный. "Мы живем без апокалипсиса и жутких страшных потрясений, это вполне оптимистичный прогноз", — цитируют его "Факты".

Не предвидит особых катаклизмов и астролог Влад Росс.

"2018 год – довольно позитивная вибрация для нашей страны. Наступает год мирной Собаки. Всегда в это время в нашей стране происходили большие, подчеркиваю, мирные преобразования", — заявил Росс "Фактам".

Смена власти или новый лидер

"Буквально с мая вплоть до осени будет позитивная тенденция смен во власти. Абсолютно мирно, причем", — прогнозирует Росс.

Нумеролог Людмила Жукова считает, что грядущий год для Украины будет богат на политические события, особенно знаменательным станет февраль 2018 года.

"Среди украинцев возмущение будет расти, люди выйдут на улицы. А политики еще с конца декабря этого года начнут ссоры. Причем коснется это самых высоких чинов. Своего апогея конфликты достигнут к февралю, а после этого в Украине состоятся перевыборы. Дальше придет новый толковый лидер, которому будет 42–44 года", — цитируют ее "Вести".

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Что с Донбассом?

Волнующий всех вопрос урегулирования конфликта на Донбассе не найдет своего полного завершения, прогнозируют астрологи.

"В годы Собаки никаких кризисных ситуаций, кровопролития, войн не происходило. Поэтому обострения ситуации на Донбассе, по крайней мере, я не вижу. Я не хочу сказать, что полностью закончится война, но будут созданы все предпосылки, чтобы уже в 2019-м там появились какие-то миротворцы. Думаю, этой подготовке будет посвящен весь следующий год – определению, какие миротворцы, откуда, как и так далее… Это будет переходной период, чтобы в 2019 году все-таки окончательно и бесповоротно, примерно, как это было в Приднестровье, была разделена территория и никто уже там не стрелял", — считает Росс.

Что ждет экономику

В 2018 году будет управлять планета Меркурий, а это всегда неожиданные перемены в экономике, финансовом поле, скачки валюты. Август и сентябрь будут периодом затмения. Поэтому может неожиданно рухнуть банковская система некоторых стран. Возможна финансовая нестабильность.

"В целом, годы Собаки всегда мирные, происходит стабилизация и нормализация. А вот все годы с окончанием на 8 (1998, 2008) – это годы финансовых нестабильностей, неожиданных падений или кризисов в экономике. Поэтому, такое возможно и в 2018", – отметил Росс.

Ничего хорошего в экономике этот год не предвещает, считает Жукова: "Курс доллара будет расти и может достигнуть 40 грн/$, а вслед за ним и цены пойдут вверх".

Советы украинцам

Астрологи советуют в 2018 году не занимать в долг и не брать кредитов – Собака этого не терпит.

При этом Собака хорошо относится к творческим людям. Таким людям астрологи советуют в 2018 году не бояться раскрывать таланты и больше проявлять инициативу.

Если вы давно мечтали сменить работу и не могли решиться на это, астрологи утверждают, что время пришло — 2018 год полностью этому способствует. Особенно благоприятна первая половина года.

Поскольку Собака — также очень активное животное, она будет помогать тем, кто все время развивается и не стоит на месте.

Поскольку Собака обожает путешествовать, будет удачной смена места жительства, а новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу.

Одновременно, Желтая Собака — это символ земли, то есть стабильности, преданности традициям и плодородия. По этой причине, Новый 2018 год — самое подходящее время для заключения браков и рождения детей. Астрологи считают, что пары, узаконившие отношения в год Желтой Собаки, будут особенно крепкими и счастливыми.

По материалам из открытых источников интернет