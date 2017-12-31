Новогоднее обращение. О чем Порошенко мечтает под бой курантов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Новогоднее обращение президента во все времена было изюминкой праздничного стола. Как бы не хаяли в народе того или иного главу государства, за пять минут до боя курантов все включают телевизор, чтобы послушать, что в этот раз будет "брехать" гарант Конституции.

Цифры не врут

Почти наверняка так будет и сейчас — несмотря на то, что рейтинги Петра Порошенко опустились почти до уровня плинтуса, его речь интересна даже яростным противникам.

Хотя, о чем будет говорить президент в новогоднюю ночь предположить несложно. Излюбленный конек Петра Алексеевича — пламенные обещания и личные достижения.

Тем более, что последних у президента в 2017-м, по его мнению, было в избытке. Например, Порошенко может похвастать тем, что за минувший год издал целых 429 указов, подписав при этом 43 законопроекта, последним из которых стал нашумевший "О Высшем антикоррупционном суде". Немало у Петра Алексеевича было и путешествий — 27 официальных визитов президент сделал по Украине и 26 — по миру. Но самой любимой цифрой Порошенко в минувшем году стала десятка. Именно столько высокопоставленных зарубежных гостей он принял у себя в Администрации, столько же человек удостоил звания "Герой Украины" и столько же назначил послов в других странах. На одно меньше, 9, было у Порошенко обращений к украинскому народу. Хотя, с прессой самый открытый президент общался всего однажды. Равно как и с депутатами Верховной Рады, к которым глава государства обращался тоже один раз.

О чем Петр Алексеевич точно скажет во время своего новогоднего обращения к народу, так это о безвизе с ЕС. Ведь именно это Порошенко считает своим главным президентским достижением 2017 году. Например, во время своего недавнего визита в Одессу президент сказал слова, которые мы сто процентов услышим перед боем курантов.

"Безвиз — когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать Европейским Союзом. Железный занавес российской империи или СССР разрушен", — потренировал новогоднюю речь Порошенко.

Снова о реформах

Можно не сомневаться, что под бой курантов Петр Алексеевич обязательно вспомнит об "агрессорах" из Российской Федерации. В предыдущих трех поздравлениях президента соседи регулярно получали на орехи от украинского верховного главнокомандующего.

Своим прогнозом на счет того, о чем мы услышим от Порошенко в новогоднюю ночь поделился политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Президент обязательно расскажет о безвизовом режиме, об обмене пленными и том, что Украина заставила РФ пойти на этот шаг. Мы услышим о росте доходов граждан, финансовой стабилизации, реформах. Какой-то новизны ждать не стоит, программных заявлений не будет. По большому счету, Порошенко будет использовать новогоднее поздравление для личного пиара", — считает эксперт.

Будет ли интрига?

По мнению Бортника, во время обращения к народу не обойдется и без громких обещаний.

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"Они, в первую очередь, коснутся усиления реформ, борьбы с коррупцией и сепаратистами. Следующий год — год перед выборами, поэтому Порошенко будет уверенным в своих высказываниях, даст понять всем кто в доме хозяин. Пару слов Петр Алексеевич скажет об "агрессорах" — сегодня элемент войны и запугивания является одним из ключевых. Не исключено, что Порошенко скажет о референдуме за вступление в НАТО. Это, пожалуй, ключевая интрига", — резюмировал политолог.