Не так, чтобы очень. О настрое украинцев на встречу Нового года

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Настроения нет

Каждый второй украинец (51%) в канун Нового года не испытывает особенного подъема настроения, но и не ощущает негативных эмоций, свидетельствуют последние данные соцопроса Research & Branding Group.

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Лишь чуть больше четверти украинцев (28%) провожают старый и встречают Новый год с хорошим настроением. Те же, у кого в эти дни преобладает плохое настроение, составляют 14%.

Однако, по словам социологов, в прошлом году было меньше украинцев с хорошим настроением в канун Нового года, но больше — с плохим. Для сравнения, в 2016 году о хорошем настроении говорили 23% украинцев, а о плохом – 20%.

Исследование проводилось компанией R&B с 4 по 14 декабря 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Впрочем, в последние годы жизнь простого украинца в условиях постоянного стресса не проходит бесследно. Однако, как отмечают социологи, война существенно не сказалась на уровне счастья населения Украины: в 2013 году 58% считали себя счастливыми, а в 2015 году – 59%.

В 2000-х годах уровень счастья в нашей стране постепенно повышался до 2010 года, потом он немного снизился, рассказал гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, война на Донбассе внесла коррективы, но на уровне счастья в государстве почти не сказалась.

Паниотто добавил, что уровень счастья немного снизился "за счет тех зон, в которых люди непосредственно переживают войну, респонденты в других регионах Украины в основном так же счастливы, как и перед войной".

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Последний опрос КМИС был проведен с 2 по 14 декабря 2017 года среди 2039 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий.

Тяжелый год

В целом более половины (56%) украинцев оценивают уходящий год как тяжелый и плохой. Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий год считает лишь 3% опрошенных.

Research & Branding Group отмечает, что среди молодежи равное число нейтральных и негативных оценок 2017 года для Украины. С увеличением возраста респондентов число негативных оценок растет.

Жители сельской местности менее пессимистичны в оценке 2017 года, чем жители городов.

РИА Новости Украина Грядущее подорожание в Украине. Инфографика

Как сэкономить

В то же время на фоне шокирующего роста цен, больше всего рядовых украинцев сейчас беспокоит, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу.

Эксперты говорят, что новогодний стол в этом году подорожает на 40%. Причина — существенно выросли цены на мясо и икру. Дороже стал и алкоголь. Тем временем, на новогодние скидки рассчитывать не приходится. Сэкономить удастся лишь на цитрусовых, которые в последние дни декабря в цене не поднимутся.

С начала года цены практически на все продукты выросли как минимум на треть. Исключение лишь составила гречка, которая несколько подешевела. Лидерами подорожания стали рыба, овощи, молочка, все виды мяса, особенно сало.

В качестве причин роста цен на продовольствие разные эксперты указывали девальвацию гривны, увеличение стоимости ГСМ и электроэнергии с газом, рост зарплат и т.д, а также плохой урожай и африканскую чуму свиней.

Рост цен на рыбу, сало, мясо, колбасы, мягкий сыр и сливочное масло по подсчетам экспертов составил от 10 до 45% (за год). По сравнению с ноябрем прошлого, 2016-го, года, в цене прибавили и овощи. Капуста, лук, морковь, свекла стали дороже на 50%, а картофель – на 20%. Но однозначным лидером подорожания стало сало. По данным Госстата, цена на национальный продукт выросла на 67%.

"Шуба" и "Оливье" как деликатесы

По сравнению с прошлым годом самое популярное блюдо оливье подорожало на треть, а красная икра — до 50%. С такими ценами украинцам скоро придется крошить в новогоднее оливье только картошку и соленые огурцы. Красная икра стала на 45 – 50% дороже, чем в 2016 году. Первый сорт сейчас стоит от 150 грн, а второй – от 80 грн. Банка 90 г — около 200 грн.

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Традиционный салат "Сельдь под шубой" для украинцев подорожал практически на четверть. На сегодня ингредиенты для приготовления почти 3 кг салата "Оливье" стоят 127,5 гривен. Год назад эти же продукты обходились в 101 гривну. То есть, за год традиционный для украинцев новогодний салат подорожал на 26,5 гривен или более чем на 26%.

Среди советов экспертов, как сэкономить на новогоднем столе, — это заменить импорт на новогодних столах отечественными продуктами.

По материалам из открытых источников интернет