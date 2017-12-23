Долгожданный отдых. Куда едут украинцы на Новый год

На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать два раза по три дня, но при этом на один день меньше, чем в прошлом году.

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Так, стало известно, что на Новый год 2018 украинцы будут отдыхать три дня – с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно.

На Рождество выходные выпали аналогично — отдыхать украинцы будут с 6 января (суббота) до 8 января (понедельник) включительно.

Сокращенных рабочих дней перед Новым годом не предполагается.

Как сообщалось ранее, новогодние и рождественские праздники на площадках в центре Киева будут длиться почти месяц — с 19 декабря 2017-го по 14 января 2018 года.

Ранее депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что в Украине следует отменить практику объявления понедельника выходным днем, если тот или иной праздник выпадает на субботу или воскресенье.