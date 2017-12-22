Новогодняя сказка в Киеве. Самые красивые елки столицы

В Киеве уже вовсю ощущается праздник. По всей столице уже давно установили главный атрибут Нового года — праздничную елку. Также весь Киев украшен разноцветными иллюминациями и гирляндами.

На днях на Софийской площади зажгли главную елку страны. На ВДНХ и "Спивочем поле" также уже вовсю происходят народные гулянья с песнями, представлениями и, конечно, горячим чаем и глинтвейном.

А главная елка Николаева признана самой дорогой в Украине — она обошлась бюджету в 2,8 млн гривен (около 85 тысяч евро).

Смотрите также: Праздник приближается! Новогодние елки в городах Украины