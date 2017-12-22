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    Фотоленты

    Новогодняя сказка в Киеве. Самые красивые елки столицы

    (обновлено: )421
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    Украинское фото
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    Новогодняя елка в Киеве
    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин

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    Новогодняя елка в Киеве

    В Киеве уже вовсю ощущается праздник. По всей столице уже давно установили главный атрибут Нового года — праздничную елку. Также весь Киев украшен разноцветными иллюминациями и гирляндами. 

    На днях на Софийской площади зажгли главную елку страны. На ВДНХ и "Спивочем поле" также уже вовсю происходят народные гулянья с песнями, представлениями и, конечно, горячим чаем и глинтвейном.

    А главная елка Николаева признана самой дорогой в Украине — она обошлась бюджету в 2,8 млн гривен (около 85 тысяч евро). 

    Смотрите также: Праздник приближается! Новогодние елки в городах Украины

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