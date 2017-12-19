Сколько будут получать военные с Нового года

Так, с начала следующего года у рядовых, сержантов и старшин оклад составит 3630 гривен, а доплата за звание — 560 гривен.

Командиры роты будут получать — 4470 гривен, командиры батальонов, отрядов и дивизионов — 5510 гривен.

Оклад офицеров повышен до 5690 гривен, старших офицеров — до 6260 гривен.

Первый заместитель и заместители командующего Вооруженных сил, начальника оперативного штаба — 10730 гривен.

Напомним, что в государственном бюджете на 2018 года расходы на оборону увеличены до 164,9 миллиарда гривен, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Сумма затрат на оборону составит 5% ВВП.

Украинская армия получит 60 млрд. грн, на закупку вооружения выделяется 16,4 млрд. грн., МВД, Госпогранслужба и ГосЧС разделят почти 64 миллиарда гривен.

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