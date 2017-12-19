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19.12.201718:17
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    Сколько будут получать военные с Нового года

    (обновлено: )47407
    С 1 января 2018 года будут увеличены должностные оклады украинских военнослужащих. Они вырастут в 4,5 раза и будут зависеть от прожиточного минимума. Кроме того, решено поднять суммы выплат за воинские звания.
    Сколько будут получать военные после Нового года. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Так, с начала следующего года у рядовых, сержантов и старшин оклад составит 3630 гривен, а доплата за звание — 560 гривен.

    Командиры роты будут получать — 4470 гривен, командиры батальонов, отрядов и дивизионов — 5510 гривен.

    Оклад офицеров повышен до 5690 гривен, старших офицеров — до 6260 гривен.

    Первый заместитель и заместители командующего Вооруженных сил, начальника оперативного штаба — 10730 гривен.

    Напомним, что в государственном бюджете на 2018 года расходы на оборону увеличены до 164,9 миллиарда гривен, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Сумма затрат на оборону составит 5% ВВП.

    Украинская армия получит 60 млрд. грн, на закупку вооружения выделяется 16,4 млрд. грн., МВД, Госпогранслужба и ГосЧС разделят почти 64 миллиарда гривен.

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