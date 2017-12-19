Коллектив "Запорожьеоблэнерго" объявил забастовку из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Трудовой коллектив энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, объявил забастовку из-за трехмесячной задолженности по заработной плате, говорится в сообщении на сайте предприятия во вторник.

Год назад предприятие также было в шаге от массовой забастовки из-за долга по зарплатам в размере 42 миллионов гривен.

"Сегодня, 19 декабря, началась забастовка трудового коллектива ПАО "Запорожьеоблэнерго". Причина забастовки – трехмесячная задолженность по заработной плате, вызванная отсутствием средств на счетах компании", — говорится в сообщении.

Об участии в забастовке заявили 545 сотрудников "Запорожьеоблэнерго", забастовка продлится до 22 декабря включительно.

"Администрация ПАО "Запорожьеоблэнерго" сделает все возможное для обеспечения надежного энергоснабжения на территории Запорожской области. Впрочем, поскольку численность сотрудников, выполняющих свои должностные обязанности, на период забастовки сократится, предоставления услуг потребителям ПАО "Запорожьеоблэнерго" — прежде всего, энергосбытовыми службами, с 19 по 22 декабря 2017 года может быть ограничено", — предупреждает компания.

На сайте предприятия указано, что "Запорожьеоблэнерго" предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям Запорожской области – одного из самых мощных индустриальных центров Украины общей площадью 27 тысяч квадратных метров, на территории которой проживают около 2 миллионов человек.

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За год через электрические сети компании проходят от девяти до десяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии, которую компания поставляет 22 тысячам юридических потребителей и 760 тысячам бытовых потребителей.