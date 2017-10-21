Стало известно, как Киев будет праздновать Новый год

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Новогодние и рождественские праздники на площадках в центре Киева будут длиться почти месяц — с 19 декабря 2017-го по 14 января 2018 года, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Движение транспорта в районах празднования ограничат до конца января.

"С 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года в столице пройдут новогодне-рождественские праздники в рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоРик на Софии". Киевлян и гостей столицы ждет интересная развлекательная программа на трех локациях — Софийской и Михайловской площадях, а также Владимирском проезде", – сообщается на сайте КГГА.

Сообщается, что все локации зимнего городка будут тематически объединены красками неонового света, территорию украсят 80 км иллюминации. Также будут обустроены крытые и комфортные зоны вдоль линии фуд-корта (2500 кв. м), которые будут защищать посетителей от осадков. Фуд-корты будут размещены импровизированными кварталами, в каждом из которых посетители смогут попробовать особые блюда.

На период подготовки и проведения мероприятия, с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 года, будет действовать ограничение движения транспортных средств (кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул.Софийской до Михайловской площади) и на ул.Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда).

Также с 29 ноября 2017 года до 31 января 2018 будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади).

Кроме того, движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул.Софиевской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда): 19 декабря 2017 – с 16:00 до 21:00; 31 декабря 2017 с 20:00 до 3:00 1 января 2018; 1 января 2018 с 14:00 до 21:00; 7 января 2018 с 12:00 до 15:00.

Напомним, в прошлом году в Киеве открыли главную рождественскую елку страны 20 декабря.