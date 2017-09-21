В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Каждый человек в своей жизни должен твердо надеяться на Бога, помнить о том, что "Богу все возможно", не унывать и не оставлять своих молитв перед лицом страданий и преград. Об этом сказал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы и Международного дня мира, сообщает Центр информации УПЦ.

"Пресвятая Богородица родилась у престарелых родителей святых праведных Иоакима и Анны, которые тяготились тем, что у них не было детей. Они жили праведно, но детей не было. А для ветхозаветного человека, для иудейской ментальности, отсутствие детей свидетельствовало о грехе, возможно, о тайном грехе родителей. И, будучи праведными, они конечно чувствовали насмешки своих соседей, родственников, но не озлобились, не роптали. А молились и просили усердно Бога о даровании младенца. И Господь услышал. Архангел Гавриил возвестил святым супругам о рождении Девы Марии, и о том, что "ради Нее благословятся все роды земные, чрез Нее дастся спасение всему миру", — напомнил историю праздника митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ отметил, что жизнь каждого человека проходит под промыслом Божьим.

Facebook Центр информации УПЦ Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич)

"Для Бога ценна каждая человеческая жизнь. И поэтому все, что с нами происходит — ради нашего спасения. И доброе, и плохое, и радостное, и тягостное. Главное, чтобы мы это приняли, как волю Божью. Приняли и молились, чтобы Господь умножил нашу любовь и укрепил надежду", — отметил митрополит.

Владыка Антоний также напомнил слова преподобного Иоанна Дамаскина: "Ныне праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость".

Управляющий делами УПЦ призвал православных христиан в этот день побывать на Божественной литургии и ощутить духовную радость.

"Многие люди ищут радость, но не там, где она поистине есть. Духовная радость способна преобразить изнутри и наполнить сердца благодарностью Богу", — отметил владыка Антоний.