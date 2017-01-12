Вспоминая Рождество. Три истории о непростой жизни в Украине

РИА Новости Украина

Ежегодно члены сообщества Святого Эгидия в Ивано-Франковске и еще четырех городах Украины проводят Рождественский обед для бездомных и нуждающихся. Кроме того, чтобы накормить, эгидивцы ставят себе целью дружить с такими людьми. Говорят, иногда добрый разговор не менее важен, чем тарелка теплого супа. В этом году в роли волонтера на обеде попробовал себя и "Репортер", пишет София Дейчаковская.

15 лет на улице

Ивана в Сообществе Святого Эгидия знают давно. Он частый гость на еженедельных раздачах пищи и это уже далеко не первый его Рождественский обед. Мужчине 52 года, но выглядит он значительно старше: невысокого роста, сгорбленный, седая голова и борода. Без крыши над головой живет 15 лет.

"Из дома меня выгнала дочь, — рассказывает мужчина. - Прихожу с работы, а она дверь поменяла. Деревянные выбросила, бронированные поставила. Так и по сей день… Написала заявление в милицию, якобы я ее домогался. Но Богом клянусь не было такого, пальцем не трогал, то все ложь".

Дочь Иван воспитывал сам. Жена умерла, когда девочке было семь лет. Почему она с ним так поступила, говорит, до сих пор понять не может.

Перебрался к матери в общежитие. За несколько месяцев женщина умерла, комнату у него забрали. После похорон матери Иван попал в больницу. Оттуда возвращаться было некуда.

УНИАН Люди в благотворительной столовой для малоимущих, пенсионеров и бездомных

Сначала еще ходил на работу, потому что 15 лет работал каменщиком, а ночевать — в дом ночного пребывания. Затем снова попал в больницу, работать уже не мог. Несколько месяцев бродил по улицам без работы. Помог старый друг — устроил Ивана дворником при кафедре.

"Там хорошо работалось, — говорит мужчина. - Убирал, делал, что говорили, и затем снова заболел — больница, работу пришлось оставить".

Приют он нашел у Свидетелей Иеговы.

"Четыре года прожил в селе Росильна Богородчанского района, — рассказывает Иван. - Они такие ничего, в Бога верят, во Христа верят, только Марию не признают. Но это такое. Не пил, не курил в те годы. Немного даже жалею, что ушел оттуда".

Сейчас мужчина живет подаянием. Ночует где придется.

"Хорошо, что есть такие люди (Сообщество Святого Эгидия — Авт.), Что помогают. Хорошо, что Бог свел меня с ними, — говорит Иван. - Как вот сейчас шла женщина, подошла ко мне и дала 10 гривен. Просто так. Хорошо, что есть такие люди. И я счастлив".

Мне 36 — старий дед

Уже почти в пустом помещении, кроме волонтеров, остался Олег — ждет обед для брата. Обычно они приходят вдвоем, но сегодня Олег сам. Рассказать о себе соглашается без уговоров, но, говорит, неразговорчивый, с людьми ему немного тяжело.

"У меня есть, где жить. Работы нет, — говорит мужчина. - Живу с братом в Пидпечарах. Но дом без газа, только свет есть".

Олег из Франковска. Когда ему было 11 лет, родители погибли в автокатастрофе. Их со старшим братом (четыре года разницы) взяла под опеку взяла тетя, сестра мамы.

"У нас квартира была на улице Горького, теперь Независимости. А у тети с головой не очень было. Вот она нас и выгнала", — говорит мужчина.

Ночевали у друзей, потом перебрались на вокзал. Там нашли, как зарабатывать на хлеб — разгружали вагоны. Так прожили три года.

"Потом на нее снова что-то нашло, она квартиру продала, купила нам дом. Нашла нас, сказала: шуруйте в село жить", — вспоминает Олег.

Сначала пытались хозяйничать. Не забывали и об образовании. Оба закончили училище. Олег по специальности автослесарь. После обучения устроился на цементно-шиферный комбинат. Там проработал девять лет. Затем его сократили. С тех пор постоянную работу найти не может.

"Работа-то есть, здоровья нет. Мне 36, а кто даст? Старый дед, — говорит Олег. - 20 кг поднять не могу, спину ломит, ноги болят. Куда пойдешь на работу?".

Из-за безденежья Олег с братом каждую неделю приходят поесть на обеды от сообщества.

"Бывает, что денег вообще нет, даже приехать в город на раздачу пищи, — говорит мужчина. - Хуже зимой и когда морозы. Главное — пережить зиму. Весной будет легче. Когда тепло, уже можно что-то придумать. Я рыбу ловлю, потом продаю. Можно как-то выживать".

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Нервы не выдержали

С Марией говорим на лестнице. На улице — 18 мороза. Женщина говорит, к холодам уже привыкла. Дом, в котором он живет, уже несколько лет без отопления.

"Я из Франковска. Мне 65 лет. Имею высшее образование. Еще в те времена закончила Одесский университет, инженер-строитель я", — говорит женщина.

Мария много лет проработала на заводе "Позитрон". Когда его закрыли, начала ездить на заработки.

"Дома мало бывала. Постоянно в работах, — рассказывает женщина. - Дочь без меня почти росла. А потом муж на машине разбился. А я, честно говоря, просто запила, нервы не выдержали. Дочь отреклась. Потом как-то взяла себя в руки. Но и теперь так, что могу на 3-4 дня просто "выпадать". Хорошо, что теперь с дочкой время от времени видимся".