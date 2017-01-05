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Гройсман: борьба с бедностью - самый большой вызов для Кабмина

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Повышение оплаты труда государственных служащих, пенсионеров и других малозащищенных слоев населения может стать основой для улучшения социально-экономического состояния страны, добавил глава правительства.
Владимир Гройсман
УНИАН

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Преодоление бедности населения Украины является самым большим вызовом для Кабинета министров, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

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"Какой наш самый большой вызов сегодня? Борьба с бедностью. Мы должны преодолеть бедность в нашей большой 45-миллионной стране. С одной стороны, необходимы реформаторские решения, с другой — необходимо понимать чувства людей, их самые большие проблемы, чтобы делать именно те шаги, чтобы справиться с этим вызовом. Минимальная заработная плата, повышение доходов наших педагогов и врачей — это уже первые шаги", — цитирует пресс-служба правительства слова премьера.

Повышение оплаты труда государственных служащих, пенсионеров и других малозащищенных слоев населения может стать основой для улучшения социально-экономического состояния страны, добавил глава правительства.

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Напомним, ранее глава недавней миссии Международного валютного фонда в Киеве Рон ван Руден заявил, что для того, чтобы сравняться по уровню развития с европейскими странами, Украине потребуются десятилетия.

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