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    Киев

    В Киеве в первый день нового года пройдет марш в честь Бандеры

    (обновлено: )271113
    ВО "Свобода" сообщает, что шествие пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Незалежности, где состоится вече.
    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    Александр Семененко / Facebook

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Киеве 1 января 2018 года состоится традиционный факельный марш в честь лидера ОУН Степана Бандеры. В новом году он пройдет под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!"

    Организаторами марша выступают Правый сектор, Национальный корпус и ВО "Свобода", сообщает пресс-служба "свободовцев". 

    Сбор участников назначен на 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Марш пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Незалежности, где состоится вече.

    ВО "Свобода"
    Марш в честь Степана Бандеры

    Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева провели марш за принятие закона об импичменте.

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