В Киеве в первый день нового года пройдет марш в честь Бандеры

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Киеве 1 января 2018 года состоится традиционный факельный марш в честь лидера ОУН Степана Бандеры. В новом году он пройдет под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!"

Организаторами марша выступают Правый сектор, Национальный корпус и ВО "Свобода", сообщает пресс-служба "свободовцев".

Сбор участников назначен на 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Марш пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Незалежности, где состоится вече.

ВО "Свобода" Марш в честь Степана Бандеры

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева провели марш за принятие закона об импичменте.