Новый год в Киеве. Суд отказался запрещать экстрадицию Саакашвили из Украины

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева отказался запретить Минюсту Украины экстрадицию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Прошение защиты политика об этом суд не удовлетворил, сообщают "УНН". Как отмечает издание, решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Сам политик обрадовался решению суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, суд вовсе отложил заседание по вопросу его экстрадиции до начала января, тогда как СМИ отмечают, что решение было принято об отказе, а не об отсрочке.

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"Еще одна маленькая тактическая победа. (…) Новый год я точно буду встречать в Киеве", — написал Саакашвили.

Напомним, Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.