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    Общество

    На Новый год украинцы больше всего потратят на еду и выпивку - опрос

    (обновлено: )5410
    На подготовку и оформление праздничного стола в среднем украинцы потратят 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769 гривен, - говорится в итогах социсследования.
    Праздничный стол. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Общий размер новогодних расходов украинцев в нынешнем году составит в среднем примерно 1659 гривен, говорится в итогах социологического опроса компании Research & Branding Group.

    Инфографика. Оливье как подарок
    РИА Новости Украина
    Оливье как подарок. Во сколько обойдется новогодний стол

    Напомним, что в среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.

    На подготовку и оформление праздничного стола в среднем украинцы потратят 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769 гривен, а на другие новогодние расходы (посещение праздничных мероприятий, театров, ресторанов, туристические поездки и т.п.) — 721 гривен.

    По данным социологов, половина украинских семей  потратит на новогодние праздники в совокупности менее 1250 гривен. Причем у 10% наименее обеспеченных суммарные новогодние расходы запланированы на уровне, не превышающем 375 гривен, а у 10% наиболее обеспеченных из них эти расходы составят более 3500 гривен.

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    Ранее Research & Branding Group сообщило, что более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой. Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий, считает всего три процента опрошенных.

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