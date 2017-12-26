На Новый год украинцы больше всего потратят на еду и выпивку - опрос

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Общий размер новогодних расходов украинцев в нынешнем году составит в среднем примерно 1659 гривен, говорится в итогах социологического опроса компании Research & Branding Group.

Напомним, что в среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.

На подготовку и оформление праздничного стола в среднем украинцы потратят 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769 гривен, а на другие новогодние расходы (посещение праздничных мероприятий, театров, ресторанов, туристические поездки и т.п.) — 721 гривен.

По данным социологов, половина украинских семей потратит на новогодние праздники в совокупности менее 1250 гривен. Причем у 10% наименее обеспеченных суммарные новогодние расходы запланированы на уровне, не превышающем 375 гривен, а у 10% наиболее обеспеченных из них эти расходы составят более 3500 гривен.

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Ранее Research & Branding Group сообщило, что более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой. Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий, считает всего три процента опрошенных.