Скаршевский: долги и дисбалансы — главный итог 2017 года

РИА Новости Украина

Уходящий 2017 год запомнится украинцам продолжающимся падением производства, ростом долгов и проеданием сбережений, отмечает на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он приводит показательные данные.

"В 2017 году сократилось промышленное производство, также зафиксирован минус в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что ВВП якобы вырос на 2%, оказывается минус в производственных отраслях. Поэтому, когда правительство говорит, что "экономика растет", то надо смотреть на структуру этого роста – эффективная она или нет. В данном контексте она крайне негативная", – сообщил экономист.

Скаршевский отвечает на вопрос, за счет чего было 2%.

"Во-первых, это строительство, объемы которого растут опережающими темпами. Но это перевод сбережений украинских граждан – поскольку больше некуда вкладывать, вкладывают в подешевевшие небольшие квартиры. Во-вторых, розничная торговля. Она показала рост опережающими темпами. Как это происходит – производство падает, а торговля растет? Очень просто – за счет импорта, его опережающего роста над экспортом. А для того, чтобы этот импорт профинансировать, надо наращивать внешние долги", – подчеркнул эксперт.

В целом это еще ухудшило торговый баланс, продолжает он: если за 10 месяцев прошлого года, по данным Нацбанка, торговый баланс был с минусом 5 млрд долларов то за 10 месяцев этого года – уже минус 7 млрд долларов.

"Такой вот экономический рост – растут долги и дисбалансы", – заявляет Скаршевский.

Также 2017 год запомнится увеличением административного налогового давления, прежде всего, блокировкой налоговых накладных, добавляет экономист.

"Плюс еще этот год запомнится тем, что украинские граждане начали активно проедать свои сбережения. По данным Нацбанка, за 11 месяцев украинские граждане продали валюты на 2 млрд долларов больше, чем купили. Кстати, это позволяет Нацбанку пополнять зоолотовалютные резервы. Получается парадоксальная ситуация – бедность украинских граждан помогает пополнять резервы НБУ", – подытожил Скаршевский.