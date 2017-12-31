Мои итоги года. Какой год, такие и итоги, а вы чего хотели?

Василий Стоякин, обозреватель года

В конце года принято подводить итоги, в частности — составляя рейтинги. Решил такой рейтинг составить и я.

1. (Не)конец света года

Я очень боялся этого года в плане если не конца света, то каких-то глобальных катаклизмов. Номер у года уж очень подозрительный.

Год начинался всякими страшными предзнаменованиями, которые бы свели с ума средневекового человека. Заканчивается он ими же. Несколько раз могло рвануть, но не рвануло.

Перенос даты конца света по календарю майя с 2012 на 2017 год выглядит как-то неубедительно.

В общем, будем бояться следующего года. Там тоже не все однозначно.

2. "От него кровопролитие ждали" года

Дональд Трамп.

Я в него верил и надеялся, что он устроит ядерную войну или, в крайнем случае, умножит на ноль одного однотурового президента. Он, однако, подвел и разочаровал. И даже чижика не схарчил.

Нет, конечно, загнать бантустану пенсильванский уголь и джавелиний по космической цене — подвиг. Но это подвиг мелкого барыги, а не президента Мирового Гегемона.

3. Безумство храбрых года

Петр Алексеевич Порошенко.

Человек внезапно забыл, кто он, кем и зачем поставлен править этой несчастной страной, и сцепился, во имя своей власти и капитала, с самим Мировым Гегемоном. Безумная отвага, полная утрата чувства самосохранения (хотя нет — как раз следствие его наличия в зачаточном виде) и полная же безнадега — нет у него ни ресурсов, ни союзников, чтобы противостоять Гегемону. Но сам факт возрождает веру в человечество.

В общем, у меня опять обострились симпатии к Петру Алексеевичу. Большой соблазн стать порохоботом. Правда, как представишь себя в одной компании с Золотаревой, — попускает.

4. Буратино года

Михаил Саакашвили.

Нет, он старательно отрабатывает свой хлеб, честно борется за справедливость, очень убедительно выступает.

Но слишком уж он деревянненький. Он ведь даже утонуть толком мне может. Слишком кукольный — уж очень рельефно выпирает рука кукловода… И слишком уж резко меняется его генеральная линия в зависимости от понимания кукловода, что усиление давления влечет за собой следствия, противоположные ожидаемым.

Ну и полное отсутствие шансов занять хоть какой-нибудь пост в системе государственной власти, который зависит от воли избирателей консенсуса политических сил. Не для буратин эти посты.

5. Хитрый план года

Юрий Луценко, а точнее — зачем он был назначен на пост?

Я признаю за Юрием Витальевичем массу героических достоинств, не последнее из которых — ведОмость. Он отлично отрабатывает роль второго или третьего плана.

Тем не менее — факт. В стране нет Генерального прокурора. В результате, система власти, в которой прокуратура — важная величина, оказывается перекошенной.

Хочется верить, что назначение Юрия Витальевича не было ошибкой. Судебной-то системой АП рулит нормально. Напрашивается мысль, что за выдавливанием прокуратуры из системы власти (а там дело не только в Луценко, он — вишенка на торте) стоит какой-то хитрый план. Ну, например, что на место ГПУ придет ГБР.

Опыт, правда, настойчиво подсказывает, что там, где подозревается хитрый план, хитрого плана, на самом деле нет.

6. Эффективный менеджер года

Владимир Гройсман.

У него все в порядке. Нужные реформы принимаются. Ненужные — не принимаются. Все министры, даже те, которые ниразу не министры, на местах. Цены и курс доллара растут согласно плану правительства.

В общем, Украина не знала более эффективного правительства. Правда, она и сейчас этого не знает.

7. Геополитик года

Коллективная номинация Климкина, Гриневич и Вятровича.

Благодаря их усилиям Украина рассорилась со всеми соседними и многими не соседними даже странами. «Весь мир с нами» (с) убежден, что этих людей надо отправить в длительный неоплачиваемый отпуск. Но — см. пункт 6.

8. Визит старой дамы года

Юлия Тимошенко. Правда — не как таковая, а в динамике.

Юлия Владимировна ведет довольно активную деятельность в Раде и в СМИ, что для нее равноценно сидению в засаде. Главное ее оружие — непосредственное обращение к избирателю. Гипнотические способности и очарование.

Но она сидит в засаде. А рейтинг растет. Видимо — готовится к броску в ходе избирательной кампании.

Даст ли этот бросок эффект, и будет ли он вообще — я не знаю. Но факт остается фактом — президент стрелы своей критики в большей мере обращает именно на Тимошенко, сам подавая сигнал избирателям, что самый сильный из его оппонентов действительно является оппозиционером №1.

9. Мерзость года

Еврооптимисты как явление.

Все эти сыновья афганскоподданых, старательно превращающих Украину не в Афганистан даже, а в Сомали, явление настолько мерзкое, что любой политик, волею судьбы оказавшийся их оппонентом, вызывает некоторое сочувствие. Даже если это Петр Порошенко.

10. Пономарь года

Собственно — черкасский блоггер Олег Голобородько, более известный как канадский блоггер Олег Пономарь (подозреваю, впрочем, что это разные люди).

В определенных кругах над "кофемашиной с перемогогенератором" принято смеяться, но он только отчасти презентует влажные фантазии майданных скакальцев. В другой-то части он доносит реальную информацию о планах Вашингтонского обкома.

В конце года оправдались "прогнозы" Пономаря о недопуске российской сборной на Олимпиаду и поставках в Украину американского оружия.

11. Сомали года

ЛДНР в контексте переворота в ЛНР.

Если в 2014 году у части общества с ЛДНР были связаны какие-то надежды, то уже в последующие годы стало очевидно, что нарисованная картинка имеет мало общего с реальностью.

Государственный же переворот в ЛНР показал всю неприглядность политической жизни Донбасса, который оказался гораздо больше Сомали, чем Украина. В Киеве, во всяком случае, еще не забивали в тюрьме насмерть премьеров (кстати, в Сомали этого, по-моему, тоже не было).

После этого начинаешь понимать, почему в Минских соглашениях ни единым словом не упомянуты «народные республики». Авторы, очевидно, что-то знали.

12. Вверх по лестнице ведущей вниз года

Восстановление отношений с Россией.

Несмотря на многочисленные "последние прощай империи", неоднократно высказанные Петром Алексеевичем, огромная инерция традиционных связей берет свое. Товарооборот между странами растет. С регулярностью то одно, то другое публичное лицо "переобувается в полете", заявляя о необходимости восстановления отношений с Россией или еще с какой "зрадой".

Есть, впрочем, и противоположная тенденция. Это и подготовка законодательного определения России страной-агрессором, и увеличение миграционного потока в Польшу, уже охватившего Центральную и Южную Украину.

Безусловно, эти два вектора рано или поздно должны столкнуться. Но, поскольку пророссийский вектор не представлен какой-то определенной политической силой (во всяком случае — готовой бороться за его реализацию) и не пользуется поддержкой со стороны Кремля, то взрыва, сравнимого с 2014 годом, скорее всего не будет.

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Просто западный вектор постепенно передавит, а с Россией установятся прекрасные отношения — как с Грузией. Правда, для этого надо устроить войнушку с регулярной российской армией (обычно ее последствия для Украины преувеличивают, а для России — преуменьшают) и разорвать дипломатические отношения. Но за этим дело не станет.