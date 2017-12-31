Смешно до слез. Над чем смеялись украинцы в 2017 году

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Грибы и дроны

В начале года украинцев не оставила равнодушными идея и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о гриболетах. Она заинтересовалась разработкой иностранных инженеров из лаборатории Otherlab — одноразовым дроном, который планируют создавать из биоразлагаемого материала на основе грибов и применять для доставки медпрепаратов и других предметов первой необходимости.

В украинском сегменте соцсетей такой пост главы Минздрава вызвал весьма неоднозначную реакцию. По всей видимости, причиной стало слово "грибы", украинцы предлагали министру делать микропроцессор в дронах из грибов, крылья — из конопли, а лекарства — из бумаги. Также шутили, что такие дроны могут не долететь до места назначения, так как их склюют вороны. После этого Супрун подкорректировала свое сообщение, добавив конкретики: дескать, это всего лишь интересная идея… Но и после этого количество насмешливых комментариев не уменьшилось.

"Небось, жрете?"

Под шквал сарказма и критики попал министр социальной политики Андрей Рева после фенаменального заявления о том, что украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят.

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"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — сказал Рева.

Украинцы высмеяли слова министра, а по интернету еще долго гуляли шутки "Небось жрете? Ревы на вам нет" и "правители пухнут от голода". Министра также обвинили в недостаточном знании математики, чтобы делать подобные заявления, однако в шутку предложили создать "гастропатрули".

Есть только МиГ и "кнопка безвиза"

Глава государства Петр Порошенко после перелета на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации с аэродрома бригады в Василькове до военного аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области выложил в Facebook видео с кадрами из кабины самолета, запустив волну шуток в свой адрес. В частности, украинскому лидеру даже приписали намерение полететь в космос.

Сайт президента Украины Полет Петра Порошенко на истребителе

Также потешил президент украинцев символичной "кнопкой безвиза". В июне у Администрации президента прошла торжественная церемония по запуску обратного отсчета до начала действия безвиза с Евросоюзом, в ходе которой Порошенко нажал кнопку символического таймера. Украинцев насмешило то, что при десятках раз обещаний безвизового режима, креативный таймер запустили за 12 часов до начала действия безвиза, а не, например, за три года.

Савчено и секс по телефону

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко поделилась с соотечественниками подробностями из жизни, сообщив что в молодости подрабатывала в службе "Секс по телефону".

"Зарплата в то время была шикарной — $100. Но надо было проходить официальное оформление, можно было с 23 лет. Мне в тот момент был 21 год", — сказала Савченко. При этом она отметила, что такую работу осилит не каждый, а вот ей удалось благодаря "адекватному отношению ко всему".

из открытых источников Фотожабы на нардепа Надежду Савченко

Савченко также рассказала, как разуверилась в том, что красота требует жертв. Такие откровения не оставили украинцев равнодушными. Соотечественники народной избранницы в шутку советовали друг другу "не звонить в секс по телефону, так как там может поджидать Савченко".

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Нардепа даже спародировали нардепа на ТВ.

"Языковой" патруль

Десятки анекдотов породил законопроект о госязыке, который устанавливает новые правила использования украинского языка в СМИ, рекламе и кинематографе. За невыполнение пунктов законопроекта предусматривается штраф, и для украинцев топ-темой стало создание так называемого "языкового" патруля.

В частности по интернету прокатилась целая серия шуток:

- Це мовний патруль, будь ласка, скажіть українська мова.

- укрАинский язык.

*лунають постріли, падає тіло*

И таких:

- Це мовна поліція. Прошу пана сказати 'паляниця'…

- Паляніца…

*лунають постріли, падає тіло*

Рэп-баттл с Кивой

Бывший советник главы МВД Илья Кива и ведущий одного из телеканалов Богдан Буткевич устроили в эфире рэп-баттл. "И вообще я сейчас буквально сделаю один звонок Авакову (министру внутренних дел Арсену Авакову — Ред.), и вот это все шоу будет вести Илья Кива", — этими словам Кива закончил "баттл". В ходе рэп-"схватки" Буткевич назвал Киву "лысым псом Авакова", в ответ тот назвал оппонента "бородатым щенком с аваковского канала" и пообещал лишить его работы.

Судя по количеству шуток и гневных комментариев, креатив оказался провальным. Киву назвали, в частности, "чудом в трениках", а телеканал — "психушкой".

"Телевидение, которое мы заслужили…" — иронизировали уже в комментариях к видео на YouTube и задавались вопросом, "как это развидеть".

Бусы Евровидения

Пользователей сети позабавил официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение-2017, состоявшийся в Киеве. Логотипом конкурса стали украинские бусы, в которых увидели намек на стиль лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, их сравнивали с креветками, колбасой и даже круассанами.

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Газ по почте

Взорвала соцсети и новость о том, что ПАО "Укрпочта" планирует заняться поставками газа. Так, украинцы шутили в фотожабах, изображая почтальонов с газовыми баллонами и придумали даже новый слоган для предприятия "Получи газ по почте".

Впрочем, позднее в "Укрпочте" разъяснили, что лицензия на поставку газа необходима для обеспечения топливом сети для котельных, автобаз и отделений предприятия в отопительный сезон. К слову, "Укрпочта" получила от НКРЭКУ лицензию на поставку газа.

Неуловимый грузин

Внимание общественности в этом году неоднократно привлекал к себе бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, однако одна из самых ярких ситуаций произошла при его задержании в центре Киева. В начале декабря несколько сотен правоохранителей в полной боевой экипировке неудачно пытались привести Саакашвили на допрос к следователю СБУ, в ответ на действия силовиков Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома, где расположена его квартира, и угрожал спрыгнуть. Позже политика все-таки задержали, однако украинцы отнеслись к эпопее с бывшим грузинским президентом на крыше весьма иронично, даже сравнив экс-губернатора Одесской области с Карлсоном.

из открытых источников Фотожабы на Михаила Саакашвили

.. и детей назвали Кавунами

Летом этого года впервые за последние 14 лет из Херсонской области в Киев отправили баржу с арбузами. Сие мероприятие активно распиарил сам премьер-министр Владимир Гройсман, придав отправке статус едва ли не исторического события и назвав ее свидетельством возрождения речного флота в стране.

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Помпезность, с которой подавались новости об арбузах, развеселила соотечественников. В итоге сеть наводнили шутки о херсонских арбузах, а арбуз из баржи даже завел свой аккаунт в Twitter.

Мост, который устал

Стабильно веселил украинцев и киевский мэр Виталий Кличко. В частности, после частичного обрушения в феврале Шулявского моста, Кличко заявил, что мост… "устал" от времени.

"Аварийным мост признан не был. Но мы видим его состояние. С одной стороны он устал от времени, с другой стороны были нарушены условия эксплуатации. Под мостом стояли МАФы, где был пожар", - заявил мэр.

Привыкшие к конфузам Кличко киевляне, однако, предложили и другим чиновникам пользоваться формулировкой столичного мэра при объяснении каких-либо проблем. К примеру, главе Нацбанка — гривна не упала, она устала, спикеру Рады — коалиция не распалась, она устала.

Уголь и каравай

В копилку мемов нынешнего года попала также встреча в Украине судна с американским углем из Пенсильвании. Власти не придумали ничего лучше, как встретить "черное золото" целой торжественной церемонией с гимном и хлебом-солью.

Даже глава государства Петр Порошенко поприветствовал прибытие судна и обратился непосредственно к углю. "Приветствую первый украинский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом", - написал Порошенко в своем Facebook.

В сети высмеяли "каравайничанье" и напомнили, что уголь в Украине хлебом-солью, конечно, еще не встречали. Также шутили, что при такой церемонии не хватало только красной дорожки, украинских поп-звезд и гопака.

"До и после" ремонта

Оригинальные идеи на каравае, конечно, у чиновников в этом году не закончились. На сайте КГГА появилась занимательная рубрика под названием "До и после", где власти решили публиковать фотоотчеты о проделанной работе по уборке, ремонту и благоустройству города. Отчеты о проделанной работе от столичных коммунальных служб насмешил киевлян — как оказалось, пресловутое благоустройство города глазами коммунальщиков включает в себя даже уборку листьев или закрепление крышки на столбе электроопоры. Впрочем, на фотографиях отчетов сложно различить эффект до и после "покращення".

1551.gov.ua ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА

Кстати, под такое обсуждение попала и скандальная реконструкция станции метро "Левобережная". Халатность строителей приобрела общественный резонанс, а "добросовестность" и "кропотливость" проделанной работы стала темой многочисленных мемов в сети.

По данным открытых источников интернет