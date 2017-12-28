Соцопрос. Граждане о 2017-том: плохой и тяжелый год

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Год негатива

2017-ый год ознаменовался для украинцев не только очередными подорожаниями, ростом доллара и повышением коммунальных тарифов, но и рядом реформ, к которым, впрочем, у общества не наблюдается высокого доверия. На этом фоне более половины украинцев считают уходящий год нехорошим.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса компании Research & Branding Group, 56% украинцев оценили 2017 год для Украины как в целом тяжелый и плохой.

Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однако только три процента опрошенных считают уходящий год однозначно хорошим и удачным. В компании отметили, что среди молодежи мнения также разделились, а числа нейтральных и негативных оценок 2017 года для страны равны.

Примечательно, что с увеличением возраста украинцев число негативных оценок растет и преобладает над нейтральными. Наряду с этим, жители сельской местности менее пессимистичны в оценке итогов года, чем жители городов всех типов.

Социологи также отмечают тенденцию к снижению нейтральных оценок с Запада (единственный регион, где нейтральные оценки преобладают) на Восток. По итогам опроса, хорошее новогоднее настроение преобладает на Западе Украины, но и Восток не лидер по плохим настроям — таким теперь является Центр.

Опрос методом личного формализованного интервью компании Research & Branding Group проводился с 4 по 14 декабря 2017 года среди 1801 респондента в возрасте от 18 лет и старше за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Страхи молодежи

Не с большим оптимизмом и с недоверием к институтам государственной власти заканчивается нынешний год и для украинской молодежи, среди самых больших страхов которой — коррупция и война.

Согласно исследованию немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центра Новая Европа, проведенного совместно с социологической компанией GfK Ukraine, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), а также серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%).

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Результаты опроса свидетельствуют, что 70% молодых людей убеждены, что правительство в первую очередь должно заниматься борьбой с преступностью и коррупцией. На севере критически негативно к взяточничеству относятся более 50% опрошенных, в Киеве – таких только 19%, а на востоке Украины – 15%. Любопытно и то, что только треть молодежи считает, что взяточничество никогда нельзя оправдать.

В целом больше всего молодые люди не доверяют институтам государственной власти – Верховной Раде (1,81 по 5-балльной шкале доверия), политическим партиям (1,85) и Кабмину (1,87).

По доверию молодежи на первом месте находится церковь — 2,99, волонтерские движения — 2,98 и армия — 2,86. Обращает на себя внимание и тот факт, что каждый четвертый опрошенный демонстрирует желание эмигрировать. Самые популярные государства, в которые молодые украинцы хотели бы переехать, – Германия (18%), США (15%) и Польша (12%). В целом 72% украинской молодежи не желают переезжать в другое государство и оставлять Украину на срок более полугода.

События и политики года

Согласно результатам опроса социологической службы Центра Разумкова, украинцы считают событием года введение безвизового режима с ЕС (26%). На второе место вышло дело бывшего грузинского президента и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, на третье — конфликт в Донбассе, а на четвертое — пенсионная реформа в стране.

В мире для украинцев главным политическим событием стало вступление в должность президента США Дональда Трампа (17%). Важными для сограждан были война в Сирии (8%), война в целом (5%), теракты в мире (4%).

А вот, как сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, политиками года украинцы считают президента страны Петра Порошенко и Саакашвили, предпочтения им отдали 10% и 7,3% соответственно.

"Если говорить о том, кого граждане считают политиком года в Украине — это Петр Порошенко. Его назвали политиком года только 10%. Это очень мало, это результат прошлого года", — уточнил Быченко.

По его словам, на втором месте Саакашвили с 7,3%. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко получила 6% голосов опрошенных, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко — 5%. Также действующего премьера Владимира Гройсмана считает политиком года 5% опрошенных.

Вместе с тем в фонде отметили, что параллельно поинтересовались у экспертов, кого они считают самым успешным политиком этого года. По данным опроса, это Гройсман. Порошенко — на втором месте. При этом наименее успешным политиком эксперты считают Саакашвили.