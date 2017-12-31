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31.12.201715:43
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    Аналитика и комментарии

    Итоги года в соцсетях: давайте поищем, что не подорожало

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    (обновлено: )30511
    Говорят, 2017 год был самым тяжелым для украинцев. Оно и не удивительно - за один только минувший год в стране подорожали и продукты, и проживание, и даже на здоровье расценки увеличились. Как отреагировали на все это сами украинцы в соцсетях?
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    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    В непростое время живем — подорожало практически все. И продукты, и одежда… о коммуналке и вовсе вспоминать неохота. Однако накануне Нового года пришлось припомнить не только все приятное за год минувший, но и менее радостные аспекты.

    Чего скрывать-то: более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой. Это из самых последних результатов соцопроса компании Research & Branding Group. Какие же из подорожаний за прошедший год запомнились украинцам больше всего?

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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