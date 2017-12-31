Итоги года в соцсетях: давайте поищем, что не подорожало

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В непростое время живем — подорожало практически все. И продукты, и одежда… о коммуналке и вовсе вспоминать неохота. Однако накануне Нового года пришлось припомнить не только все приятное за год минувший, но и менее радостные аспекты.

Чего скрывать-то: более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой. Это из самых последних результатов соцопроса компании Research & Branding Group. Какие же из подорожаний за прошедший год запомнились украинцам больше всего?

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook